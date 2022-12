Ministro Óscar Vera sobre cierre del Congreso y renuncia de Dina Boluarte: No son viables

El último jueves, cuatro ministros llegaron a Cusco y se reunieron con un promedio de 50 personas, entre ellos empresarios, exdirigentes campesinos, representantes del rubro turístico y ciudadanos que de forma espontánea llegaron a la cita.

Desde las 10.30 a. m. y en el local de la empresa Electro Sur Este, Óscar Vera de Energía y Minas, Nelly Paredes de Desarrollo Agrario y Riego, Carol Urteaga de Cultura y Luis Helguero de Comercio Exterior y Turismo iniciaron una mesa de diálogo, que como lo advirtió La República, abordó demandas como: precio de gas, implementación de la segunda reforma agraria, soberanía energética y otros temas planteados desde abril pasado.

La denominada “Mesa técnica de diálogo para el desarrollo del departamento de Cusco” ofrecía un bono agrario de S/800 por hectárea para agricultores, bonos para comprar gas barato en Cusco y hasta regalar cocinas a gas a familias cusqueñas. Las demandas sociales no fueron mencionadas durante la exposición de los funcionarios públicos.

PUEDES VER: Perú tiene más de 70 conflictos sociales activos relacionados con la minería

A pesar de que varios gremios anunciaron que no participarían en la cita, estuvieron varios ciudadanos como Mayk Pilares, decano del Ilustre Colegio de Abogados Cusco; Carlos Gonzales empresario del rubro turístico; José Bengoa empresario grifero de Quillabamba; Miguel Quispe Huanca exdirigente de Paucartambo; Germán Mejía Tuco, comerciante del mercado de Huancaro y Jaime Prado quien aseguró ser dirigente de la Federación de Caficultores y Agricultores de La Convención; Katherin Coavoy, criadora de cuyes de Paruro, entre otros.

Cuestionamientos del sector turismo

Tras varias intervenciones de los ministros, viceministros funcionarios de la PCM, empresarios y representantes del rubro turístico; estos últimos cuestionaron la ausencia de propuestas para frenar o evitar una huelga macroregional que iniciará el próximo 4 de enero .

“Los ministros no han traído nada concreto, otra vez nos pasean, les hemos explicado la problemática y ahora vienen con lo mismo; no han hecho nada y el paro se viene el 4, debemos de pagar deudas y no resuelven nada. Este nuevo equipo de ministros va ser un fracaso”, sentenció Wilbert Chávez, representante de transporte turístico en Cusco.

Además, John Castilla Alata, especialista social del Minem, en un tono bastante ofuscado y hasta agresivo criticó la actitud de la dirigencia cusqueña, quienes el miércoles decidieron no asistir a la mesa técnica convocada por el Ejecutivo y anunciaron más protestas ciudadanas.

“Creemos en el derecho a la protesta, pero también no queremos volver a los años oscuros del siglo pasado donde hubo violencia y muerte. Nosotros apostamos por el desarrollo como ustedes los sectores de turismo. No nos pueden imponer el miedo y la solución de algunos dirigentes”, expresó John Castilla.

PUEDES VER: Conforman Coordinadora Macrorregional del Sur para impulsar huelga indefinida desde el 4 de enero

Respuesta de los ministros

Tras finalizar la etapa de diálogo, los ministros respondieron a cuestionamientos de los periodistas, quienes cuestionaron la ausencia de propuestas para solucionar la crisis social y demandas ciudadanas durante el mes de diciembre.

Sobre las demandas de un cierre del Congreso o la renuncia de Dina Boluarte, Óscar Vera del Ministerio de Energía y Minas (Minem), aseguró que dichas propuestas “no son viables” . Reiteró que la mandataria asumió funciones de forma constitucional y que el cierre del Congreso equivaldría a romper el orden constitucional vigente.

“Este es un gobierno venido de la legalidad, no podemos pedir cosas que están fuera de la legalidad. Eso lo tienen que entender los que están pregonando eso, no hay forma, somos un país civilizado”, resaltó Vera.

En otro momento, Luis Helguero, titular del Mincetur, se refirió sobre el proyecto de adelanto de elecciones propuesto por la presidenta Dina Boluarte. Afirmó que el proyecto ya se ha consensuado gracias a la buena voluntad del Ejecutivo y el Congreso.

“Sobre los otros reclamos, no son legales; si cerramos el Congreso terminaríamos como el expresidente Pedro Castillo. Sobre los otros reclamos no son competencia nuestra, hemos hecho los esfuerzos por dialogar y vamos continuar haciéndolo, vamos a seguir buscando a los dirigentes hasta convencerlos” sentenció Helguero.

Conclusiones

La mesa de diálogo terminó a las 1.30 p. m. del jueves con la firma de un acta de tres páginas, cuatro pedidos de las organizaciones y dos conclusiones , que no incluyen el adelanto de elecciones, cierre del Congreso o una eventual renuncia de la mandataria Dina Boluarte, pedidos que fueron reiterados por asociaciones civiles de la macrosur.

1. Las autoridades y organizaciones presentes apostamos por la paz, la unión entre peruanos y nos comprometemos a contribuir a la gobernabilidad de nuestro país en beneficio de todos y todas.

2. Las demandas recogidas el día de hoy, serán trabajadas y articuladas con los sectores y PCM, a fin de tener un trabajo efectivo y diferenciado en atención a los pedidos recogidos.

Estas fueron las conclusiones a las que llegaron, y que solo cuatro de los asistentes y los cuatro ministros firmaron.