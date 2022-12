¿Puede José Williams asumir la presidencia de la República si Dina Boluarte viaja al extranjero?

El 26 de diciembre, el Poder Ejecutivo presentó ante el Congreso un proyecto de resolución legislativa que propone que el presidente del Parlamento, en este caso, José Williams, reemplace a la presidenta de la República, Dina Boluarte, cuando viaje al extranjero, dado que actualmente no se cuenta con vicepresidentes. Esta controversial propuesta originó dudas sobre lo que pasaría, actualmente, si la presidenta saliera del territorio nacional. ¿Cuán viable es aprobarla?

¿Quién asume el mandato si la presidenta de la República viaja fuera del país?

En esta situación, en la que la presidenta, Dina Boluarte, no cuenta con vicepresidentes, ¿quién asume si ella sale del territorio nacional? Según el abogado constitucionalista Omar Cairo, actualmente, esto “no está claro”.

“Por interpretación, podría entenderse que asume el despacho presidencial el presidente del Consejo de Ministros. Pero, en caso de viaje, nadie asume la presidencia, porque la presidenta, en el exterior, sigue siendo presidenta y no puede haber dos presidentes (una en el extranjero y otro en el país). En caso de viaje, alguien debe hacerse cargo del despacho presidencial, pero no de la presidencia. Si no, ¡imagínate!, el encargado en el país hasta podría otorgar indultos.

Dina Boluarte asumió la presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Por su parte, la abogada constitucionalista Nancy Vidal se remite al artículo 115 de la Constitución. “Por impedimento temporal o permanente del presidente de la República, asume sus funciones el primer vicepresidente. En defecto de este, el segundo vicepresidente. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso. Cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. En su defecto, lo hace el segundo vicepresidente”.

Es decir, si bien por impedimento temporal eventualmente el presidente del Congreso puede asumir funciones, en el caso de que el presidente salga del territorio nacional, esto no está estipulado. “Aquí la Constitución no dice que asume el Congreso. Son supuestos diferentes”, señala Vidal.

¿Podría José Williams asumir la presidencia si Dina Boluarte sale del territorio nacional?