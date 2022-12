Dina Boluarte sobre protestas: “La responsable de esta crisis política no soy yo”

Se exonera. La presidenta Dina Boluarte dijo no sentirse “la responsable” de la crisis política en el país, así como de las muertes producto de los enfrentamientos entre los manifestantes y efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas. “Dina Boluarte desde el lugar que está, no está haciendo nada contrario. Solo quiero extender la mano y abrir mi corazón con mis hermanos y hermanas, resolver mis problemas que no se han resuelto en estos últimos tiempos. La responsable de esta crisis política no soy yo”, declaró en una entrevista en RPP.

En otro momento, la jefa de Estado pidió que la tregua “no solo sea por Navidad”. En ese sentido, llamó a los políticos que vienen apoyando las protestas a “la madurez”. “Que esta tregua no solo sea por Navidad y Año Nuevo, que sea en el país de acá para adelante. Que sea en paz, podemos llegar a buenos acuerdos y poder resolver aquellos problemas que, con justa razón, los hermanos y hermanas del Perú están reclamando. Que esta tregua sea por los peruanos, por las peruanas y por todos”, acotó.