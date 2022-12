Dina Boluarte: “Me caracterizo como una mujer provinciana de izquierda moderada”

La presidenta Dina Boluarte habló de sus características y posiciones políticas. Durante una entrevista en RPP, la mandataria dijo ser “una mujer provinciana de izquierda”, pero precisó que es de “una izquierda progresista y moderada”. “Yo me caracterizo como una mujer provinciana de esa izquierda progresista y moderada que quiere el desarrollo de su país, que quiere buscar la equidad e igualdad con justicia social. No soy de esa izquierda radical y recalcitrante que quiere mirar para torpedear la democracia. Me encuentro como una mujer provinciana que ama a su patria, que ama a su tierra, pero, sobre todo, que ama el desarrollo del país”, señaló.

En ese sentido, recalcó que su gobierno es para todos los peruanos y no “para un sector”. “Cuando uno asume esta responsabilidad de ser presidenta de un país, no tenemos que estar gobernando para un sector, ya sea de izquierda, centro o de derecha. Se tiene que gobernar para los 33 millones de peruanos, y dentro de estos 33 están todos”.