Adelanto de elecciones: las contrarreformas que alista el Congreso de cara al 2024

En la sesión de este viernes, el presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, “Nano” Guerra, mencionó que proyectos de ley tendrán prioridad en lo que resta de esta legislatura, de cara al adelanto de elecciones generales para abril del 2024.

La bicameralidad, la recomposición de los organismos electorales, eliminar la disolución del Congreso y el voto de investidura, el nepotismo electoral y modificar el mecanismo de elección del Contralor General de la República , son algunas de las propuestas que ha enumerado el presidente de esta comisión para cambiar las reglas para las próximos autoridades que, eventualmente serían elegidas en 2024.

Como se sabe, la bicameralidad viene de la mano con la reelección congresal. Un Congreso con dos cámaras les permitiría a los actuales congresistas postular a ser senadores o diputados. Es una reforma constitucional que necesita de 87 votos a favor en dos plenos de legislaturas distintas. En el semestre pasado, cuando este proyecto se sometió a votación no obtuvo el apoyo necesario. Iba a ser sometida a referéndum.

Sin embargo, como en 2018, mediante una consulta popular, la ciudadanía rechazó la bicameralidad y la reelección, la entonces presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, interpuso una reconsideración para que se vuelva a votar y así intentar, otra vez, de alcanzar los 87 votos y eivtar el referéndum.

Hasta la fecha no se ha votado la reconsideración, pero “Nano” Guerra, el sucesor de Juárez en la presidencia de la Comisión de Constitución ya puso en la mira esta propuesta.

Asimismo, queda pendiente la demanda de Renovación Popular, que desde el debate del adelanto de elecciones, ha exigido que esto vaya acompañado de la remoción los representantes de los organismos electorales: JNE, ONPE y RENIEC. No es la primera vez que esta agrupación ataca a estas instituciones. Antes lo hizo cuando denunció investigó la existencia de un supuesto fraude en los comicios del 2021.

Cuatro iniciativas discutidas este viernes

Asimismo, este viernes inició el debate de cuatro propuestas de ley:

1) Roberto Chiabra, congresista no agrupado, planteó que los sentenciados en primera instancia por lavado de activos, narcotráfico, terrorismo, violencia familiar y contra la libertad sexual no sean candidatos. Esta propuesta es una reforma constitucional.

2) Edward Málaga, por su parte, expuso su iniciativa para que las elecciones congresales sean en paralelo con la segunda vuelta y que a esta etapa pasen los cuatro candidatos con mayor votación. Esta sería una ley ordinaria.

3) Juan Burgos, de Avanza País, sustentó su proyecto de ley para que el presidente pueda ser investigado y acusado durante su mandato no solo por traición a la patria, sino también por terrorismo, violación sexual, feminicidio, organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

4) Jorge Morante, de Fuerza Popular, propone que el Contralor General de la República sea elegido con dos tercios de los votos del Pleno. El Ejecutivo quedaría excluido de este proceso.

Esta última ya cuenta con predictamen. Y ha generado controversia. El artículo 82 de la Constitución señala que el Ejecutivo presenta un candidato para Contralor y el Parlamento luego ratifica la propuesta.

“El mecanismo de designación de contralor puede mejorarse, sin duda. Pero en la Comisión de Constitución están proponiendo que todo el proceso se concentre en el Congreso. Un riesgo demasiado alto”, remarcó Samuel Rotta, de Proética.

“Ahora el Congreso pretende suprimir al Poder Ejecutivo la atribución de proponer (no designar) al Contralor General de la República. No somos un régimen parlamentarista y el equilibrio entre poderes supone colaboración entre entidades, no ampliar más competencias exclusivas a uno”, señaló el abogado José Naupari.

Además, en la Comisión de Constitución pretenden eliminar cualquier posibilidad de que disuelvan el Parlamento, para ello, buscarán modificar la Constitución para evitar el voto de confianza cuando entre un gabinete en funciones.

Sin embargo, no hay ánimos de reformar la incapacidad moral como causal de vacancia presidencial. Apuntan a inclinar la balanza a su favor.