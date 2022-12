José Pachas: “La presión social bajará cuando se anuncien las nuevas elecciones”

Pedir cierre del Congreso es entregarle todo el poder a Dina Boluarte.

Un sector plantea su renuncia y la liberación de Castillo para que retome el poder. Por otro lado, podemos adelantar elecciones, cambiar los actores, pero sino cambiamos la Constitución caeremos en lo mismo. Hay que consultarle a la ciudadanía si está de acuerdo con una nueva constitución. Si gana el no, no insistiremos. Es la manera de ejercer la democracia.

Usted se considera demócrata, ¿un demócrata puede pedir el cierre del Congreso?

Eso no se me ocurrió a mí. Deviene de acuerdos de nuestros pueblos (...) Los parlamentarios cometen actos ilegales. Utilizan mal la inmunidad. Un congresista violó a su secretaria y, con esa protección, no le pasa nada, hacen tráfico de influencia. En la entrevista, Pachas comenta, basado en la opinión de algunos abogados, que la detención de Castillo fue arbitraria, no respetaron sus derechos. No confía en el Poder Judicial ni Ministerio Público. Según él, son poderes controlados por la derecha.

Pero el señor Castillo dio un golpe de Estado, por eso está preso.

Pero no hay la documentación debida para dar el golpe. Que nos demuestren lo contrario, entonces debe seguir detenido. También se arguye que estuvo amenazado él y su familia. Por eso habló lo que habló.

¿Pero si analizamos el correlato de hechos, antes del 7 de diciembre, el señor Castillo quería cerrar el Congreso?

Eso es cierto. Debió cerrarlo, pero recurriendo a la fórmula constitucional (dos pedidos de confianza negados) Hubo mal asesoramiento y precipitación.

¿Un presidente tan errático debería ser premiado con una reposición?

Personalmente, pienso que no. Estaba conduciendo mal su gobierno. Se rodeó de gente con rabo de paja. Pero, son pedidos de las bases.

Estas propuestas, ¿por qué no llevarlas a una mesa de diálogo. La semana pasada estuvieron tres ministros y ustedes rechazaron el diálogo?

No se rechazó. No nos contactaron. Nos enteramos por la prensa. Si bien la asamblea rechazaba ese acercamiento, quien le habla y otros dirigentes dijimos: “tenemos que ir”. El diálogo es la herramienta para resolver problemas. La agenda debía atender esas tres demandas.

¿El problema es la constitución o los políticos que desaparecieron en actos de corrupción la bonanza?

Podemos tener políticos honestos, las elecciones primarias son un buen filtro. Algunos piden cambio del capítulo económico de la constitución. Ese es el principal problema. El Estado debe ser promotor de la inversión.

Pero el Estado es pésimo administrador. Castillo hizo colapsar Petroperú.

Brasil, Chile, Colombia. China manejan sus empresas estratégicas y acá no? Actividades estratégicas deben estar en manos del Estado.

En Perú, el partido que gana las elecciones copa puestos sin gente capacitada. Eso pasó con Castillo.

Sí, y por eso lo estaban fregando a cada rato. Él dio motivos para que la gente no lo deje gobernar.

Pese al colapso político, la economía peruana sigue funcionando. Baja inflación y el PIB se triplicó

En buena parte se debe al sector privado.Pero las actividades estratégicas deben manejarlas el Estado.

¿Los dirigentes de Arequipa visitaron a Castillo en Palacio en agosto?

Tuvimos una reunión, se logró algunas cosas, otras no. Quedó pendiente la intervención de las vías Arequipa-Yura y Evitamiento. No avanzamos por el cambio permanente de ministros. Nunca estuvimos de acuerdo con Castillo, pero eso era lo que había. Lo positivo, nos permitió conocer una serie de hechos. Por ejemplo, que varios de los contratos de concesión se renegocian este año. Aparentemente por eso lo habrían sacado.

Toda muerte es lamentable, pero estas ocurrieron cuando se pretendía tomar aeropuertos.

Movimientos sociales nacieron de manera espontánea y no se pudo controlar. Cuando convocamos, los grupos salen con sus delegados y no pasa nada. A veces se infiltran delincuentes y los retiramos. El servicio de Inteligencia metió infiltrados. Tenemos videos y fotografías de ello.

¿Qué pasó con el aeropuerto?

Ahí se nos fue absolutamente. Estuvieron compañeros de Peruarbo, Apipa, José Luis Bustamante. Como todos salieron, se fue del manejo. Leche Gloria, al margen de los dueños, cómo vamos a hacer eso. Le quitamos el trabajo a miles de compañeros ganaderos, Damper igual, dicen que es chilena, pero da trabajo.