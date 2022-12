“No me considero ninguna traidora”, respondió Dina Boluarte a simpatizantes de Pedro Castillo

Contesta. Dina Boluarte respondió a los manifestantes que vienen pidiendo su renuncia de la presidencia y que la califican de “traidora” al no seguir con la causa de asamblea constituyente que fue planteada por el expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

Durante una entrevista en “Cuarto poder”, Boluarte señaló: “En el último tramo de agosto ya no salgo a la prensa porque no tenía nada que decir en defensa del expresidente Pedro Castillo. No me considero ninguna traidora porque, si estoy (aquí) sentada como presidenta, es en cumplimiento estricto de la Constitución ”. En ese sentido, recalcó: “ Yo puedo entender que es una venganza política machista y que miran a la mujer disminuida”.