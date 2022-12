Lady Camones sobre adelanto de elecciones: “Sería muy irresponsable cerrar el Congreso sin reformas”

El próximo 20 de diciembre se votará en el pleno del Congreso la reconsideración del proyecto de ley que propone adelantar elecciones generales en un año. El pedido posterior al rechazo fue planteado por el congresista de Alianza para el Progreso (APP) Eduardo Salhuana. La votación comenzará a las 10.00 a. m. del día referido.

Al respecto, la expresidenta de la Mesa Directiva Lady Camones fue consultada por radio Exitosa sobre los requerimientos que a su parecer urgen antes de cualquier reforma constitucional. “Sería muy irresponsable cerrar este Congreso para darle las mismas condiciones a la ciudadanía para que elija un Congreso peor”, dijo.

La congresista opositora y actual presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también rechazó que la bancada de Perú Libre haya pedido adelanto de comicios con convocatoria de asamblea constituyente.

“Aquí la discusión no es si queremos o no una asamblea constituyente. Acá lo que está en discusión es para qué fecha vamos a adelantar las elecciones con reformas”, declaró. No obstante, quien fue expuesta en un audio con el ‘magnate de la educación’ César Acuña no precisó a qué cambios se refirió.

Lady Camones en concordancia con el respaldo a Boluarte de la oposición

Al ser interrogada por el Gobierno de Dina Boluarte, Camones respondió que “respalda la constitución”, en una declaración aparentemente neutral pero indicadora de que está alineada con la postura de la oposición parlamentaria.

Sobre los cambios anunciados en el gabinete que la jefa de Estado hará, la parlamentaria de APP respondió: “Esperemos que a quienes convoque tengan la experiencia, sobre todo. A un gabinete no se llega a aprender. Se llega a hacer trabajo de gestión”.