RMP sobre estado de emergencia: “Las Fuerzas Armadas no van a entrar disparando y la Policía tampoco”

En el contexto del estado de emergencia, medida decretada por el Gobierno en todo el país debido a las manifestaciones realizadas en diversas ciudades, Rosa María Palacios se refirió al escenario que conlleva dicho régimen y lo analizó para explicar más detalles al respecto.

“Sobre el estado de emergencia, ¿qué va a hacer la Policía Nacional? Hacer el control del orden interno acompañado de las Fuerzas Armadas. Las FF. AA. no van a entrar disparando y la Policía tampoco, cálmense todos. No es verdad que la Policía va a enfocarse en las fiestas”, sostuvo.

Además, agregó que la norma de esta medida se encuentra en el artículo 137 de la Constitución.

Asimismo, manifestó que no hay toque de queda y que no es necesario que se especifique “la lista de lo que se puede hacer”. También, añadió que las reuniones no están prohibidas.

“El estado de emergencia sirve para que las Fuerzas Armadas participen en el control del orden interno (...) La Policía controla el orden público en las manifestaciones. ¿Yo me puedo reunir pacíficamente sin armas? Sí. Se me suspende ese derecho en la medida en que yo atente contra el orden público, ¿Toque de queda? Cuando lo diga la autoridad y donde lo diga. Este país es muy grande”, expresó.