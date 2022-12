“¡Pero qué has hecho, Pedro!”: revelan lo que Lilia Paredes le dijo a Castillo al ser detenidos

El último miércoles 7 de diciembre, el expresidente Pedro Castillo fue detenido mientras intentaba llegar a la Embajada de México para pedir asilo político. Horas antes había llamado a un fallido golpe de Estado, que fue rechazado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía.

La Unidad de Investigación de La República logró recabar de fuentes de la escolta presidencial cómo se produjo la detención del exjefe de Estado tras su intención de disolver el Congreso y lo que, según detallan, le dijo la ex primera dama.

Durante la intervención a Pedro Castillo, su esposa Lilia Paredes y su menor hija, Alondra, que iba sentada entre sus piernas, empezaron a llorar y a desesperarse por todo lo que pasaba. “ ¡Pero, qué has hecho, Pedro! ¿Por qué lo has hecho? ”, le decía a su cónyuge, mientras abrazaba a su hija. No entendían exactamente lo que estaba sucediendo.

Ante esta situación, el expresidente mantenía fija la mirada al frente. No volteaba para decir palabra alguna. Según los testigos, simplemente se quedó callado.

Protagonistas. El jefe de la Escolta, mayor PNP Luis Alarcón, coordina con el coronel PNP Walter Ramos (con boina). Foto: Félix Contreras/La República

¿Cómo se ordenó la detención del expresidente Pedro Castillo?

Otro de los momentos revelados en exclusiva por la Unidad de Investigación de La República fue la comunicación que tuvieron el jefe de la escolta presidencial, el jefe de la División de Seguridad Presidencial y el jefe del Departamento de Escolta Presidencial momentos previos a la detención del expresidente.

— “¡Salida reservada!”(sin destino) —comunicó el suboficial Irigoín al chofer del “cofre” (vehículo presidencial), suboficial PNP Joseph Grández López.

— “¿A dónde se van?”, —preguntó el coronel Walter Ramos.

— “¡Salida reservada, mi coronel!”, repitió Irigoín.

“A la altura de las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el chofer Grández preguntó al suboficial Irigoín (seguridad personal y entrañable amigo del exjefe de Estado) cuál era la ruta. ‘¿A dónde va, mi superior?’, le dijo. En seguida, Irigoín consultó al expresidente Castillo: ‘¿Pedro, a dónde vamos?’. ‘¡A la embajada de México!’, respondió el exmandatario”, relataron a este medio fuentes de la escolta presidencial.

“¡Uy, se va a quitar! Si el presidente Castillo se mete en la embajada, ¡los que van a ir a la cárcel somos nosotros!”, exclamó el coronel Walter Ramos (jefe de la División de Seguridad Presidencial). Así que de inmediato llamó al general Iván Lizzetti (jefe de la Dirección de Seguridad del Estado de la PNP), comunicando lo sucedido.

— “Mi general, ¿qué hago? ¡El hombre se va a la embajada de México!”, —le informó.

— “¡Espera, espera! ¡Voy a consultar!” —respondió el general Lizzetti.

Mientras el vehículo avanzaba por la avenida Tacna y Nicolás de Piérola, el coronel Ramos llamaba desesperado al general Lizzetti, pero no contestaba. Al poco rato, el general Lizzetti devolvió la llamada y dijo casi gritando:

— “¡Detenlo, detenlo!” — ordenó el general Iván Lizzetti.

Walter Ramos, aprovechó el cambio del semáforo en la intersección de las avenidas Inca Garcilaso y España y ordenó al comandante Miguel Carpio que corriera hasta el primer vehículo de seguridad para impedir que avanzara.

— “¡Te plantas acá! ¡Nadie se mueva!” —gritó el comandante Carpio al chofer del vehículo de seguridad, luego de golpear la capota del carro.