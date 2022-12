Alberto Otárola: “Está descartada una renuncia de la presidenta”

El ministro de Defensa, Alberto Otárola, dice que están por iniciarse los estados de emergencia en Andahuaylas y probablemente en Arequipa , asegura que está “absolutamente descartado” que vaya a renunciar la presidenta Dina Boluarte y anuncia una política de diálogo del Gobierno con convocatoria al Consejo de Estado, Acuerdo Nacional y partidos. Asevera que la Fiscalía debe indagar las muertes en las protestas.

— ¿La emergencia dónde va a ser y cuándo empieza?

— Va a ser en Andahuaylas, probablemente en Arequipa, estamos evaluando la situación

— ¿Y cuándo comenzará?

— La hora por razones de seguridad no la puedo decir, pero se va a hacer efectiva en el momento adecuado.

— Ha dicho que el congresista Guillermo Bermejo ha estado en Ica y participó de un azuzamiento. ¿Cómo es eso?

— Yo quisiera más que mencionar a personas... Evidentemente el congresista Bermejo, todos lo sabemos, ha estado ha estado agitando y azuzando a los dirigentes en el sur alojado en un hotel de lujo en Ica, pero el problema no es el congresista Bermejo. El problema es que existe toda una protesta que se diferencia en sus causas dependiendo de las regiones en la que se trate. Por ejemplo, en el caso de Ica, son pequeños agricultoras , organizaciones agrarias que están siendo azuzadas y hacen lo más fácil y lo más cercano a ellas que es el bloqueo de carreteras. Lo mismo en Huaura, que hemos detectado ahora un bloqueo en Huaura, al norte. Lo de Andahuaylas es algo distinto porque lo de Andahuaylas sí parece ser una generación espontánea. Hay azuzadores también. Pero creemos que poco a poco, esta es la percepción que tengo, la escalada se ha estacionado y esperemos que tenga una curva descendente en los próximos días.

— ¿Quén van a hacer?

— Vamos a instalar mesas de diálogo, vamos a tratar de dialogar y establecer planes muy concretos y muy aterrizados con las autoridades elegidas, por ejemplo, los presidentes regionales y sobre todo dentro del marco del mensaje de la presidenta de ayer. Uno: el adelanto de elecciones que va a servir de base para el proceso de diálogo político por la gobernabilidad y en este cronograma de adelanto de elecciones vamos a presentar una ley de reforma que por efecto de la Constitución tiene carácter de prioritario, hemos invocado Congreso para que priorice este debate. Hemos puesto esa fecha no porque se nos haya ocurrido ni porque sea tentativa, sino respetando el cronograma electoral y las posibilidades reales y ciertas del sistema electoral para hacer efectiva esa elección. Y en segundo lugar, este anuncio de la señora presidenta de la República tiene relación con el inicio de un amplio proceso de diálogo nacional o del relanzamiento del Acuerdo Nacional y va a convocar también en los próximos días u horas al Consejo de Estado, que es una necesidad imperiosa. Esto conjuntamente con las decisoones que está tomando cada miinisterio porque están acercando a su equipo de conflicto a cada una de estas regiones.

— ¿Quiénes van a ir a dialogar a estos lugares de convulsión?

— Esa responsabilidad lo está coordinado la PCM a través del Viceministerio de Gobernanza.

— ¿Ministros van a ir?

— Bueno, se está desarrollando una estrategia.

— Cuando dice que es espontáneo en Andahuaylas y que en Ica es azuzado, ¿se refiere que las demandas son distintas y que la demanda común no es en contra dela vacancia de Castillo?

— En Ica hay un bloque económico reivindicativo. En Andahuaylas es más político, están pidiendo el adelanto de elecciones, tema que ha anunciado la presidenta, pero como una necesidad del país, y también están pidiendo la renuncia de la presidenta en una escalada que... Sobre este segundo tema yo quiero ser muy preciso: la presidenta va a cumplir con su mandato constitucional, se requiere culminar una reforma política para que no podamos regresar a lo mismo y, sobre todo, ponderando a los actores sociales. Es decir, acá no solamente está involucrado Congreso, aquí deben estar involucrados los partidos políticos y este diálogo nacional que vamos a reinaugurar con el Acuerdo Nacional.

— ¿Está descartada una renuncia de la presidente Boluarte entonces?

Absolutamente descartado.

— Se anunció el adelanto de elecciones, pero sigue la escalada y se ha tomado el aeropuerto de Arequipa. Entonces...

— La noticia ahora es que ya se recuperó el aeropuerto de Arequipa. La noticia ya no es que se ha tomado sino ya se recuperó el aeropuerto de Arequipa. Entonces...

— Pero el hecho es que han continuado las protestas pese al anuncio de adelanto de elecciones.

— Era previsible, sí lo esperábamos. Nosotros esperábamos que esto continúe por algunos días y una vez que se haya implementado los mecanismos de diálogo y las decisiones de resguardo de orden interno, podamos nuevamente pacificar el país en los próximos días.

— ¿Qué ha sucedido con estas víctimas mortales? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Ha habido allí exceso?

— Yo no podría hablar de responsabilidad, no he estado en el lugar de los hechos y me parece que eses debe ser un trabajo de la Fiscalía.

— ¿Y qué se va a hacer ahora que entramos en estado de emergencia y que se interrumpen algunos derechos para evitar excesos y una represión...?

— En realidad, en estos estados de emergencia el control del orden interno lo siguen mantenido la Policía. Las Fuerzas Armadas le dan un soporte logístico, que se ha estado haciendo inclusive antes del anuncio de la declaratoria del Estado de Emergencia. Por ejemplo, desde el día sábado, yo he estado coordinando el traslado de todo el aparato logístico de la Policía hacia Andahuaylas y de policías también a través de los helicópteros de la Fuerza Aérea del Perú. Eso se ha estado dando y se va a seguir dando el apoyo a la Policía.

— ¿Hasta el 2024 elecciones no es demasiado considerando el estado de convulsión y de reclamos?

— Es que la gobernabilidad de un país no se debe medir por el grado de protestas. Si nosotros vemos el mapa real, no son más de cuatro mil personas a nivel nacional movilizadas, aproximadamente digo, ¿no? Entonces, yo creo que la necesidad va por allí. Y creo también que toda escalada tiene un proceso, estamos en el pico más o menos alto, eso se tiene que estabilizar y luego bajar. Nosotros lo que queremos es asegurarle al peruano de a pis que puede circular, vender, comprar, abrir sus negocios, y a las familias que puedan enfrentar un mes tan complicado como diciembre con algunos ingresos. Entonces, vamos a abrir el diálogo, vamos a abrir el debate sobre el adelanto elecciones pero vamos a ser muy firmes en control del orden interno para asegurar la paz y la tranquilidad de los peruanos

— La presidenta cuando juramentó dijo: “hasta el 2026″, y han pasado las protestas, han habido dos muertos y allí recién ha habido el cambio, ¿no?

— Es que así lo dice la Constitución, pero ayer también dijo la presidenta que hay que saber leer las circunstancias y esa lectura es la que se ha dado, me parece, de manera asertiva anoche porque revela dos cosas. Uno: una decisión de una estadista que está deponiendo sus intereses personales, hasta ahora la pacificación del país. Y en segundo lugar una salida de gobernabilidad que compromete a varios actores.