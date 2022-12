Daniel Marcelo denunció a José Ruiz por negarse a entregarle la alcaldía de Trujillo

Daniel Marcelo Jacinto denunció ante el Ministerio Público al burgomaestre encargado José Prudencio Ruiz Vega por los delitos de usurpación de funciones, abuso de autoridad y violencia contra la autoridad elegida, luego de haberse negado a entregarle el cargo de alcalde de Trujillo.

El denunciante, en comunicación vía WhatsApp con La República, confirmó que la demanda fue presentada el último jueves 8 de diciembre por la tarde en mesa de partes virtual de la Fiscalía Penal Corporativa de Turno de Trujillo.

En el escrito, Marcelo recordó que fue suspendido del cargo de alcalde el 30 de julio de 2020 porque fue confirmada su sentenciado por el caso de bloqueadores, pero esa condena fue anulada por la Corte Suprema de Justicia en diciembre de ese mismo año, por lo que desapareció la causal de la medida.

Ambas autoridades dieron conferencia de prensa. Foto: Y. Goicochea/URPI-LR

Agrega que, como alcalde, no pudo retomar sus funciones porque fue sentenciado por el Octavo Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios por el caso Baños Químicos, pena que fue confirmada por la Primera Sala Penal de Apelaciones, hecho que lo llevó a refugiarse en la clandestinidad para salvaguardar su libertad personal.

El Tribunal Constitucional declaró fundado el habeas corpus presentado por la defensa de Daniel Marcelo, lo cual permitió la anulación de la condena de cuatro años y ocho meses por el icónico caso Baños Químicos.

En la demanda, Marcelo Jacinto señala que ya no existe impedimento legal que le prohíba reasumir mis funciones, por lo que este miércoles 7 de diciembre se constituyó en las instalaciones del recinto municipal, donde encontró renuencia por parte del denunciado, quien no solo reforzó la seguridad de la municipalidad para impedir su ingreso, sino que también instigó a los sindicatos para que no le permitan entrar.

El demandante indica que, pese a la resistencia, logró ingresar al Salón Consistorial Municipal y dar una conferencia de prensa conjunta con el denunciado Ruiz, quien manifestó que no dejará el puesto hasta que Daniel Marcelo no presente una nueva credencial.