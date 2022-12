Juan Carrasco: “Pedro Castillo cometió una infracción constitucional, pero no un delito”

Luego que Pedro Castillo disolvió el Congreso y anunció la reorganización del sistema nacional de justicia, el exministro del Interior, Juan Carrasco, consideró que el expresidente de la República cometió una infracción a la Constitución, pero no una comisión ilícita.

En declaraciones con La República, el también exfiscal sostuvo que el exgobernante actuó de forma equivocada con su intento fallido de disolver el Congreso, lo que vulnera el artículo 117 de la Constitución; sin embargo, no considera que se configuren los delitos de rebelión y conspiración, ya que –dijo– no existen los elementos jurídicos.

“Pedro Castillo cometió una infracción constitucional, pero no un delito. El hecho fue sancionado por el Congreso que aplicó la vacancia” , subrayó el exministro.

Juan Carrasco explicó que en los hechos suscitados desde el anuncio del cierre del Congreso a la detención de Pedro Castillo no hay alzamiento de armas, que considera el delito de rebelión tipificado en el artículo n.º 346 del Código Penal.

También precisó que no hay ilícito de conspiración porque no existe el principal elemento de alzamiento de armas. Incluso remarcó que existe una excepción de pena para aquellos que se desisten de esa medida.

“Para iniciar la investigación de Pedro Castillo se necesitó la autorización del Congreso, la cual no se dio a la fecha”, puntualizó Carrasco.

Juan Carrasco señaló que el Congreso está desprestigiado y pidió a Dina Boluarte nuevas elecciones generales. Foto: La República

Cuando se le consultó, si considera que Pedro Castillo dio golpe de Estado, no respondió, aunque sí admitió que cometió una equivocación. “Fue por el camino errado, no respetó las normas constitucionales, pero no puedo establecer que fue un golpe de Estado” , argumentó.

Asimismo, anotó que la fiscal de la nación, Patricia Benavides, debe inhibirse de participar de las diligencias para garantizar la imparcialidad y la objetividad en la investigación, debido a los incidentes y acusaciones mutuas antes de la detención de Pedro Castillo.

“Yo respondo por mis actos”

También fue claro al indicar que no se arrepiente de haber formado parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo. “Por poco tiempo fui ministro del Interior, de Defensa y viceministro de Justicia. Yo respondo por mis actos y no por otras personas, por ende, no me arrepiento de haber formado parte del gobierno de Castillo”, acotó Juan Carrasco.

Finalmente, aseguró que en cumplimiento de la sucesión del poder que estipula la Constitución, Dina Boluarte asumió la presidencia de la República; sin embargo, planteó que lo idóneo es que convoque a elecciones generales para lograr la estabilidad del país. “El Congreso está desprestigiado. El pueblo necesita nuevos representantes”, enfatizó Carrasco.