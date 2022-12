Katy Ugarte sobre Pedro Castillo: “Para mí no es un golpista, es un presidente que ha sido acorralado”

Katy Ugarte, la parlamentaria que ingresó al Congreso con el partido Perú Libre pero que ahora forma parte del Bloque Magisterial, se mostró en contra del adjetivo de golpista dado al expresidente Pedro Castillo.

Ugarte votó en abstención durante el debate para la vacancia presidencial realizada el último miércoles 7 de diciembre.

La congresista, que a inicio de año asumió la cartera del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, llegó a la Prefectura para buscar conversar con Pedro Castillo.

Cuando la prensa le consultó si aún cree en la inocencia del ex Jefe de Estado, dijo: “ Mientras la justicia no investigue y vea si es inocente o no, para mí la inocencia de presunción existe ”.

“ Castillo es un presidente que ha sido acorralado constantemente por la oposición ”, fueran las palabras que dijo la congresista antes de retirarse.

¿Dónde se encuentra detenido Pedro Castillo?

El vacado presidente Pedro Castillo se encuentra detenido en la Prefectura tras salir de Palacio de Gobierno y haber anunciado la disolución del Congreso de la República.

Según fuentes cercanas a La República, el jefe de la escolta presidencial fue quien impidió el traslado de Castillo y ordenó su desplazamiento a la séptima región, por violar la Constitución Política del Perú.

El expresidente Pedro Castillo se encuentra en calidad de detenido por las investigaciones en su contra. Foto: PNP

Dina Boluarte asumió como primera presidenta del Perú

Dina Ercilia Boluarte Zegarra fue nombrada por el Congreso como la nueva presidenta del Perú. Ella asume el cargo como la primera mujer en ejercer dicha función en la historia del Perú.

Boluarte era la vicepresidenta de la Nación, sin embargo, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo, fue designada como la representante de todos los peruanos.