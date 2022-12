Betssy Chávez estuvo con Pedro Castillo durante el mensaje del golpe de estado

Según fuentes consultadas de Palacio de Gobierno, la hasta hace poco presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez Chino, estuvo presente en el despacho presidencial, mientras Pedro Castillo daba lectura a su mensaje del cierre inconstitucional del Congreso, la reforma del sistema de justicia y el toque de queda.

La también congresista Betssy Chávez se ubicó al frente de Pedro Castillo, acompañando atenta durante la lectura íntegra del mensaje que Pedro Castillo leía para el país.

Betssy Chávez luego demoró en presentar su renuncia al cargo de presidenta del Consejo de Ministros. El anuncio de Pedro Castillo del cierre del Congreso se produjo al promediar las 11:50 a.m. Casi de inmediato se produjeron las renuncias en espiral de Alejandro Salas (Trabajo), César Landa (RR. EE.) y Kurt Burneo (Economía), entre otros ministros.

Pero la renuncia de Betssy Chávez recién se hizo público al promediar la 1:37 p.m., a través del área de comunicaciones de la Presidencia del Consejo de Ministros. Falta definir en qué momento exacto formalizó este trámite.

Aníbal Torres

Quien también acompañó este momento fue el asesor y exjefe del gabinete ministerial Aníbal Torres Vásquez. De hecho su nombre no aparece en el registro de visitas de Palacio y la Presidencia del Consejo de Ministros, porque su condición de asesor y trabajador no lo ameritaba.

Dos fuentes consultadas confirman que estuvo en el despacho del presidente Pedro Castillo, durante la lectura del mensaje.

Otros ministros en Palacio

Pero quién sí sale en el registro de visitas de Palacio es el saliente ministro de Defensa, Gustavo Bobbio Rosas, quien estuvo entre las 11:08 a.m. y 12:53 p.m., tiempo que coincide con el momento en que Pedro Castillo leía el mensaje del golpe de estado.

Sobre su presencia en Palacio, una fuente señala que también estuvo al interior del despacho presidencial, mientras Pedro Castillo leía el mensaje. Otro testigo del momento comentó que también fue visto en exteriores de dicha oficina de Palacio.

De hecho, Gustavo Bobbio fue uno de los últimos en anunciar su renuncia al cargo, mediante un video, a la 1:59 p.m., cuando ya las cosas se habían definido con la vacancia de Castillo y el pronunciamiento del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde dejaban explícito que no apoyarían el cierre del Congreso.

Sobre el renunciante ministro del Interior, Willy Huerta, hay una versión de que al término del mensaje de Pedro Castillo fue visto también al interior del despacho presidencial. Otra fuente apunta que estuvo también observando al mandatario, cuando se concretaba el golpe institucional.

Si bien en Palacio no aparece su nombre en el registro de visitas, sí, en cambio, reporta un ingreso a la presidencia del Consejo de Ministros, entre las 10:33 a.m. y 10:41 a.m.