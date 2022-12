Pedro Castillo: “Esta noche, ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer ni hoy ni nunca”

Durante la noche de este martes 6 de diciembre, el presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció luego de que el exjefe de la DINI José Fernández revelará imputaciones contra el mandatario y su entorno cercano. Al respecto, el jefe de Estado negó ser corrupto y sostuvo que es “un hombre de campo que está pagando por su inexperiencia”.

“Esta noche ratifico que jamás le he robado un solo sol a mi patria, ni ayer ni hoy ni nunca. Soy honesto, soy un hombre de campo que está pagando por su inexperiencia, pero que nunca he cometido delito alguno. De los terceros que se encargue la justicia. (...). No soy corrupto y lo ratificaré siempre”, señaló el presidente de la República.