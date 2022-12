Chiclayo: congresista Marleny Portero denuncia presunto reglaje y teme por su familia

Este lunes 5 de diciembre, la congresista por Lambayeque, Marleny Portero López, denunció un presunto reglaje contra su familia. La parlamentaria informó que, a diversas horas del día, camionetas y motocicletas con placas falsas se estacionan cerca de su vivienda y toman fotografías a su domicilio.

En conversación con la prensa, la legisladora manifestó que dicha situación la obligó a instalar cámaras de videovigilancia en el exterior de su casa. Asimismo, indicó que ya hizo la denuncia respectiva ante las autoridades con el objetivo de la Policía Nacional inicie las investigaciones en este caso.

Según la congresista, los vehículos que se ubican en el exterior de su vivienda de forma sospechosa tienen placas falsas. Foto: Marleny Portero/Facebook.

Consultada sobre cuál sería el motivo del supuesto reglaje y los responsables, Portero López indicó no estar segura, sin embargo, no descartó que se deba a su labor en el Congreso de la República. Precisó que todo esto surgió luego de un reportaje televisivo en el que se expuso a su familia.

“No lo sé, hoy por la coyuntura política (podría darse este supuesto reglaje). Estoy en una comisión muy brava, como es la Comisión Permanente. Las investigaciones lo dirán. Está en riesgo la integridad y vida de mi familia”, expresó tras participar en una inspección conjunta con la Contraloría en Chiclayo.

A favor de la vacancia

Ante la pregunta respecto a su posición por la vacancia presidencial, Portero López fue enfática al señalar estar a favor. No obstante, también dijo respaldar la iniciativa del adelanto de elecciones generales, pues refirió que siente “vergüenza” por el actual escenario político.

“Desde junio he dicho que apoyo la vacancia, tal es así que he firmado (la moción) y he votado (porque se admita a debate). Yo voy a votar por la vacancia. Sería bueno que nos vayamos todos, porque vergüenza nos da”, finalizó.