Abrirán “etapa de evaluación previa” contra el procurador del Congreso

La Procuraduría General del Estado tomó cartas en el asunto tras la controversial participación del procurador del Congreso, Yuri García, y el adjunto Manuel Peña, tras la participación que tuvieron ambos juristas ante el Tribunal Constitucional (TC), en defensa de la denuncia de traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo.

Este miércoles, le abrieron la “etapa de evaluación previa” contra ambos procuradores. “La Procuraduría tiene como función central velar por el eficiente ejercicio de la defensa jurídica del Estado, dentro del ámbito de sus competencias, así como, ejercer las acciones de evaluación, supervisión, control, fiscalización, instrucción y sanción administrativa disciplinaria de los procuradores de todos los niveles de gobierno y otros operadores del sistema, cuando se trate de aspectos funcionales en ejercicio de su actividad.

Esta en tela de juicio si Peña y García cumplieron con estos puntos cuando defendieron la denuncia de traición a la patria contra el Jefe de Estado ante el TC. La “etapa de evaluación previa” es un proceso que antecede a la investigación interna a la que serán sometidos, según explicaron fuentes de la Procuraduría a La República.

Este diario llamó por teléfono al procurador Peña, pero al cierre de esta nota no respondió nuestras comunicaciones. Tampoco contestó su homólogo García.

El comunicado de la Procuraduría

La oposición del Congreso ha quedado inconforme con el papel de Peña y García en su defensa de la denuncia de traición a la patria. La Mesa Directiva, que preside José Williams Zapata, anunció, debido a ello, la reorganización del “sistema de defensa legal y jurisdiccional del Congreso”.

Buscan retirar a ambos procuradores. El problema, explicaron fuentes del Parlamento, es que ellos son personal nombrado. No es una decisión que tenga efecto de la noche a la mañana.

El martes se realizó en el Tribunal Constitucional la audiencia del habeas corpus presentado por la defensa legal del presidente Castillo contra la denuncia por traición a la patria.

El magistrado Gustavo Gutiérrez Ticse le preguntó al procurador García cuál era el hecho cometido por el mandatario para demostrar que cometió traición a la patria.

“Lo que considera este informe (el de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso) es las aparentes intenciones que tuvo el señor Castillo antes de ser presidente y su pronunciamiento brindado a nivel nacional e internacional, siendo ya presidente”, dijo García.

El magistrado Gutiérrez le preguntó, entonces, si se podía sancionar al presidente solo en base a una opinión que declaró ante la prensa. “¿Usted cree que la opinión es un delito? (...) ¿O el presidente realizó mayores acciones después de opinr en los medios de comunicación?”, insistó el juez.

“Materialmente, no lo hemos puesto en el informe. Como dijo usted, no hay un acto material”, respondió García. No pudo presentar más alegatos.

El acta de la Mesa Directiva para reorganizar defensa legal del Congreso