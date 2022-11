Claudia Dávila asegura que Aníbal Torres no tiene “sentimiento de odio hacia las mujeres”

Lo respalda. Claudia Dávila, titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), señaló que existe un “cargamontón innecesario contra ella” tras decir que el primer ministro, Aníbal Torres, “es un caballero” a pesar de las expresiones machistas que tuvo contra Sol Carreño, periodista de “Cuarto poder”. En declaraciones a la prensa, la funcionaria acotó que fue la única que salió a decir que “conversaría” con la cabeza de la PCM.

“Yo en verdad no entiendo por qué me han hecho un cargamontón innecesario a mí. Además, lo han acusado al premier de misógino. Misógino es una palabra que supone un odio hacia las mujeres. Yo jamás he visto en el premier (Aníbal Torres) un sentimiento de odio hacia las mujeres en ningún sentido. Él ha usado estereotipos que no deben ser utilizados y que rechazamos categóricamente, pero no se trata de un caso de misoginia”, manifestó.