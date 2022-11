Piden denunciar a Yamila Osorio por irregularidades en hospital de Arequipa

Yamila Osorio Delgado participó de las actividades del Hay Festival Arequipa 2022. Su arribo coincidió con la publicación del Informe de Auditoría N°014-2022 de Contraloría. Allí se le halla responsable junto a sus funcionarios de entonces, de un perjuicio total de S/ 5 millones 310 mil 594. Todo señala que se favoreció al Consorcio Chala II, que tuvo a su cargo la construcción del hospital Chala en la provincia de Caravelí, obra inconclusa y elefante blanco. Es más, el supervisor del proyecto, Acruta Tapia Ingenieros SAC, cobró más de lo contratado. “Actuaron de manera coordinada para inobservar la normativa de contrataciones y estipulaciones contractuales”.

Las consorciadas Neptuno Contratistas Generales, Assignia Infraestructuras y Dexter + Marimoto Arquitectos, obtuvieron la buena pro del proyecto en 2015 para la elaboración del expediente y ejecución por S/ 42 millones 463 mil 370. Antes de que en 2019 se les resolviera el contrato, la gestión de Osorio tuvo un trato dócil con todos estos privados.

Desde diciembre de 2016, en que se inicia la obra, se otorgaron 256 días de ampliación de plazo al Consorcio Chala II bajo la aprobación de 13 resoluciones . También se otorgaron 6 adendas de las cuales 2 incrementan el presupuesto . “Circunstancias que le permitió a la contratista, intentar corregir su retraso por deficiente eleboración de expediente técnico y cambios de residente de obra”, señala el informe.

El principal perjuicio nace de las penalidades perdonadas por Osorio y sus funcionarios. Exactamente por el plazo n°1 que significaron el otorgamiento injustificado de 148 días de prórroga. Se simuló retrasos por la existencia de suelo rocoso. El castigo debió de ser de más de S/ 10 millones, pero al superar el 10% del monto total de la obra, se fijó en S/ 4 millones 326 mil 503. “La entidad tenía la potestad de resolver el contrato”, sostiene Contraloría y no fue así.Pese a las anomalías, la supervisión dio conformidad al plazo.

Osorio fue advertida meses atrás de las irregularidades . El Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Arequipa, le comunicó el potencial riesgo en la aprobación del plazo n°1 en marzo del 2018. Pese a ello, y dos meses después, el entonces gerente regional de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Edy Ñaca, asegura en su informe que no hay inconvenientes. Así, la supervisora se benefició con mayores pagos con la anuencia, en parte, de la autoridad regional Osorio quien conocía los riesgos.

Otro punto perjudicial para el Estado fue la intención de construir una Sala de Operaciones Quirúrgica, que finalmente no se concretó. No estaba considerada en la ejecución del proyecto, pero la incluyó como un adicional pese a ser una obra nueva. Más de 10 ampliaciones otorgadas que suman 108 días, fue porque la entidad no se pronunciaba sobre la aprobación de dicho adicional. Osorio permitió la inclusión con la suscripción de un memorial con las autoridades de Chala. Estas prórrogas permitieron que la contratista aproveche el cumplimiento de sus partidas atrasadas y que la supervisora obtenga mayores pagos generales de S/ 7523 y otra obligación de S/ 164 807.

Pese a todas las prórrogas, la contratista incumplió con la finalización de la obra. El 4 de octubre del 2018 debió concluir. Pero el 15 de octubre del mismo año se observó que solo hubo un avance de 84%. Nuevamente, Ñaca benefició a las empresas para que sigan sus trabajos con la ampliación del contrato al supervisor. Incluso se le perdonó penalidades por S/ 138 mil.

Pide inicio de procesos penales