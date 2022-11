Cuestión de confianza: así reacciona el Congreso ante pedido de Aníbal Torres

Rosa María Palacios: Abogada contesta a congresista Silvana Robles

La periodista y abogada Rosa María Palacios también respondió a la congresista de Perú Libre Silvana Robles sobre su tuit acerca de la cuestión de confianza planteada por Aníbal Torres.

"Disculpe congresista pero son ustedes los que aprobaron esa ley. Si su bancada no tiene como derogarla, qué lástima. El TC la validó. Ya no puede hacer c de c de esa ley", señaló.

FOTO: John Reyes/GLR