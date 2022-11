Jurado concluye que gobernador de Moquegua vulneró neutralidad electoral

El Jurado Especial Electoral de Mariscal Nieto, determinó que Zenón Cuevas Pare, gobernador regional de Moquegua, vulneró la neutralidad electoral en un discurso que dio la primera semana de octubre , tras la primera vuelta a la gobernación regional. La Fiscalía y el consejo regional determinarán si Cuevas amerita una sanción por su falta.

A través de la resolución N° 01751-2022, el colegiado del jurado local concluyó que Cuevas infringió el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en periodo electoral. Según el documento, el proceso se abrió tras la denuncia de la consejera regional Yovana Valdez Barrera .

El caso se conoció por un video difundido en las redes sociales, en que se advertía un presunto direccionamiento del voto para la segunda vuelta a la Región. La grabación ocurrió el 04 de octubre en el distrito de Puquina, lugar a donde la autoridad regional asistió para la entrega de bienes a los ganadores en el marco de Procompite 2021. “Espero no se equivoquen los sanchecerrinos, tienen una oportunidad histórica donde pueden tener una autoridad regional. La decisión, los resultados, están en sus manos, en su conciencia”, dice de forma textual Cuevas.

Sus opositores señalaban que el gobernador hacía alusión a la candidata de Somos Perú, Gilia Gutiérrez Ayala, quien es de Sánchez Cerro (provincia a la que pertenece Puquina).

“(...)he podido ver de qué, acá hay muchos que quieren repetir el plato, yo no creo que sea por vocación de servicio”, dice también Cuevas en su discurso. Para el colegiado, aunque no lo dijo directamente, el gobernador se habría referido al candidato Jaime Rodríguez Villanueva del movimiento Kausachun, quien fue gobernador regional en dos oportunidades. Él y Gilia Gutiérrez compiten por la segunda vuelta electoral. En su descargo ante el jurado, Cuevas dijo que “mantiene el principio de neutralidad y una actitud imparcial, sus palabras no favorecen ni perjudican a candidato alguno, no hay un expreso, o tácito, o inequívoco apoyo a alguien”.

La resolución del jurado concluye en que se dará parte a la Contraloría, el Ministerio Público y el gobierno regional sobre la falta de Cuevas. El director ejecutivo del Instituto de Investigación y Capacitación Municipal, José Tello, confirmó que ese es el tipo de procedimiento que debe llevar a cabo en un caso como este.

Explicó que será la Fiscalía y el pleno del consejo regional los que deban evaluar si a Cuevas amerita iniciar un proceso penal o un administrativo por falta al reglamento interno. v

El antivoto no los deja avanzar

La candidata Gilia Gutiérrez es relacionada con Cuevas Pare, por haber laborado para su gestión. Sus opositores en las redes la han atacado por ello y los especialistas en política señalan que debe superar ese tipo de cuestionamientos para alcanzar mayor respaldo en las urnas.

Explican que los opositores a la gestión de Cuevas se han sumado al antivoto de Gilia, es decir electores que prefieren votar por su competidor solo porque ella laboró para la Región.