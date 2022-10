Farid Kahhat: “Pedro Castillo no tiene experiencia política y su ejercicio del gobierno no lo ha legitimado”

¿En qué se asemeja la victoria de Lula Da Sila y la de Pedro Castillo en 2021? Ambos ganaron por poco.

Yo diría que hay muy poca similitud. Lula da Silva tiene una amplia experiencia política, ha sido candidato seis veces, ha ejercido dos veces el gobierno. Su partido ha gobernado cuatro periodos consecutivos y es un partido que no ha tenido un programa radical como el de Perú Libre. En el caso de Pedro Castillo su partido no representaba nada en la política peruana, antes de Castillo ni siquiera pasaban la valla electoral, no tenían representación en el Congreso. Castillo no tiene ninguna experiencia política propia y su ejercicio del gobierno no lo ha legitimado. Además, Lula derrotó a un presidente en ejercicio. Son muy distintos, pero ambos tienen acusaciones de corrupción. En el caso de Lula la Corte Suprema dijo que no tuvo un juicio ideal y aquí, en cambio, hay intento por evitar el juicio.

¿La victoria de Lula representa que triunfó la izquierda o un sector que está a favor de ciertos derechos contra otro sector que no apoya esos derechos?

Diría que lo segundo, de hecho el propio Lula no se presentó como un candidato de izquierda, para la elección era entre un sector democrático y un candidato que representaba una amenaza para la democracia, de hecho, el presidente Lula es una persona que no va a tener mayoría en el Congreso.

¿Qué significa para usted que más de 10 países en América Latina estén gobernados por la izquierda?

Por un lado es innegable que la izquierda está ganando elecciones como no lo hacía hace más de una década, pero en segundo lugar, siempre pierde el oficialismo. En 2018 a la fecha, el oficialismo ha perdido 15 elecciones consecutivas. Cuando la izquierda es oficialismo, también pierde. Cuando la izquierda llega al gobierno se desgasta en ocasiones, como hemos visto en Chile. No es una situación como las de inicio del siglo, cuando la izquierda llegó con el boom de las materias primas y ganaba.

Cambiando de tema, la próxima semana vendrá a Perú posiblemente la misión de la OEA. ¿Cómo beneficia al gobierno peruano que haya un país más de izquierda en el Consejo Permanente de la OEA?

No va a llegar a tiempo para hacer mayor diferencia porque Lula asume (su gobierno) a comienzos de enero y para eso es posible que ya haya partido la misión, sino que además haya elaborado su informe.

¿No es un factor influyente?

No es un factor fundamental.

¿A usted le parece equilibarada la conformación de la Comisión de Alto Nivel de la OEA que vendrá a nuestro país?

Bueno, primero, es más prominente de lo habitual, porque solían ser personas que habían dejado cargos públicos, aquí son cinco cancilleres en actividad y, segundo, nadie puede decir que la conformación de la misión es favorable a Pedro Castillo.

¿Por qué?

Porque de cinco, tres son conservadores: el de Ecuador, Guatemala y Paraguay.

¿El de Belice?

No, el de Belice es más bien de centro izquierda. Pero digamos, el único que probablemente tenga relación y que por razones ideológicas esté más a favor de Castillo, es el de Argentina. El de Belice yo pensaría que es más de centro izquierda. Belice es un país que tiene que ver con poco con América Latina.

De partida eso es algo que no favorece a la postura del gobierno.

Bueno, es que en principio, van a consensuar propuestas y buscar entendimiento entre los actores, no es que vengan para aplicar algún tipo de criterio ideológico, pero si en todo caso habría ese temor, es un temor que debería disiparse. No son gente que, en general, pueda decirse que son cercanos a un gobierno como el de Castillo.

Hay muchas dudas si la decisión que tome el Consejo Permanente de la OEA, con el informe de su misión, sea influyente en la política peruana. En la historia de la OEA, solo se llegó una vez a la suspensión del país, que fue el caso de Honduras.

Sí, es el único caso de suspensión en el proceso de activación de la Carta Democrática , pero habría que decir que de cualquier modo, primero se requiere mayoría absoluta, no importa lo que diga esta comisión, se va a requerir una mayoría calificada, dos tercios de países miembros representados en la OEA. Y además, la decisión no es vinculante. Yo me atrevería a decir algo que no se ha tocado mucho: vino hace poco una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e hizo recomendaciones, yo pensaría que la misión de la OEA recogerá las recomendaciones de la comisión en temas que son relevantes para entender la crisis del Perú.

¿Cómo cuáles?

Lo que dijo la comisión es que temas como la acusación constitucional, la vacancia por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso por negación de dos pedidos de confianza, no tenían definición objetiva y se prestaba a abusos y que debía interpretarlo, por lo menos la vacancia, el Tribunal Constitucional (TC). Yo creo que esas son propuestas válida, que me parece podría recoger la comisión de la OEA.

El Consejo Permanente de la OEA discutirá el informe de la misión, posiblemente, en un contexto en el que se debate en nuestro país la tercera moción de vacancia. Mi pregunta sería: si antes que el Consejo emita sus recomendaciones el Congreso vaca al presidente, ¿habría posibilidad de que la OEA suspenda a Perú como lo hizo con Honduras en 2009 tras un golpe de Estado en este país?

Solo hay un caso de suspensión en 21 años de la Carta Democrática y es el de Honduras en 2009, ese no fue un caso de destitución por parte del Congreso, fue un caso de golpe de Estado. Entonces, aunque el gobierno diga que estamos ante una forma de golpe de Estado, yo creo que es muy poco creíble, sobre todo si el presidente es removido a través de una vacancia, porque la vacancia cuando menos, en términos políticos, tiene la legitimidad de que incluye dos tercios de los congresistas. Creo que sería más controversial si Castillo fuera removido del cargo por mecanismos que no requieran una mayoría calificada del Congreso.

¿Como la suspensión?

Efectivamente.

Entonces, ¿no será un factor determinante la vacancia en la decisión que tome la OEA?

No, habría que recordar que ya hubo un intento de vacancia contra PPK que llegó a que PPK pidiera una delegación de la OEA y poco después, habiendo otro intento de vacancia contra PPK que llevó a su renuncia, ahí la OEA no dijo nada. Tampoco dijo nada cuando fue vacado Martín Vizcarra. Yo no creo que la vacancia cambiaría dramáticamente las cosas, en el sentido de que se pueda sancionar al Estado peruano.

¿Está legitimada la gestión de Luis Almagro en la OEA?

No, en absoluto. Para mí no la tiene desde hace años, porque es un personaje que cambia de posición como el viento. Él fue elegido por la propuesta de la izquierda, él fue canciller de José Mujica y votó por él Nicolás Maduro. Él decía cosas como que buscaba que Cuba regrese a la OEA. Cuando cambian los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Brasil, de pronto Almagro se transforma en un conservador y hasta habla de la posibilidad de una acción militar en Venezuela y ahora está volviendo a sus orígenes. La buena noticia es que él no decide nada.

¿Almagro no es determinante en el Consejo Permanente de la OEA?

En absoluto.