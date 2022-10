Ruth Luque: “El presidente no puede negar que el entorno que lo ha rodeado está investigado”

Esta semana, tres congresistas de Cambio Democrático, Ruth Luque, Sigrid Bazán y Edgar Reymundo, enviaron una carta al presidente Pedro Castillo criticando que haya sido ambiguo en sus pronunciamientos ante las investigaciones en su contra y su entorno que hoy se encuentra prófugo: su sobrino Fray Vásquez, su exministro Juan Silva y el dueño de la casa de Sarratea, que él frecuentaba, Alejandro Sánchez. Luque, en esta entrevista con La República, se muestra crítica con el gobierno, no solo por las acusaciones de corrupción y falta de transparencia, sino también porque, a más de un año de iniciada esta gestión, no ha podido cumplir sus promesas de campaña, una de ellas, la segunda reforma agraria.

Usted y dos colegas de Cambio Democrático han enviado una carta al presidente, ¿cuál fue la gota que derramó el vaso?

No hay ninguna gota, son hechos concretos: tenemos una población que legítimamente también demanda que haya un gobierno que desarrolle los ofrecimientos que hizo. En mi caso, yo que vengo de Cusco, la población me lo recuerda y quiero señalar que aquí en Cusco se instaló una mesa de diálogo en la que el Ejecutivo se comprometió a varios temas sensibles: la segunda reforma agraria, Perú Rail, turismo y vías. Esa mesa de diálogo no avanzó. Eso evidencia de que las cosas no avanzan. Más allá de que hubo hechos que avanzaron para el Cusco como el Hospital Antonio Lorena. En mi caso tiene que ver con una decisión que se vincula con mi región. Y lo que a mí la región me emplaza es que el presidente Pedro Castillo no está cumpliendo los ofrecimientos de campaña y aquí en Cusco es donde se lanzó una segunda reforma agraria y es una reforma agraria que nunca terminó de implementarse y una muestra de ello es la compra de los fertilizantes que ha caído.

¿Qué pasó con la segunda reforma agraria? ¿Se necesita apoyo del Congreso? Cuando el presidente la anunció dijo que esta se iba a basar en decretos y grupos de trabajo.

Yo imaginé que el Ejecutivo iba a presentar alguna iniciativa legal al respecto, si es que demandaba algún marco legal, pero el Ejecutivo no ha presentado nada vinculado a un tema drástico como el agrario, tampoco se han emitido decretos de urgencia, salvo los vinculados a bonos, entonces, más allá del nombre, los agricultores en mi región y en el país perciben que hay una agricultura descuidada.

En la carta ustedes señalan que los pronunciamientos del presidente ante las denuncias han sido ambiguos. ¿Le ha faltado autocrítica?

En mi opinión sí, el presidente no puede negar que el entorno que lo ha rodeado desde el primero año está investigado y algunos aspiran a ser colaboradores eficaces, entonces hubo un manejo ineficente sobre como garantizar un gobierno transparente. Me reafirmo en mi crítica hacia el gobierno en no haber garantizado ese nivel de transparencia, porque no basta que un presidente declare que está libre de corrupción cuando ya está investigado y uno debe tomar las decisiones. Y voy a poner ejemplos: el caso del ministro Juan Silva, yo fui la congresista de mi bancada quien firmó la censura, pero el presidente lo pudo haber retirado antes, pero no lo retiró. Luego vino lo de Geiner Alvarado. Yo presenté la interpelación. El presidente pudo retirarlo y no lo retiró. Me refiero a ese tipo de hechos, una persona no puede decir que lucha contra la corrupción pero admite a personas que están vinculadas a corrupción.

Usted es militante de Nuevo Perú y fue personera legal, ¿por qué su postura no es compartida por los demás integrantes de Nuevo Perú?

Yo en este momento no participo de manera activa en el Nuevo Perú así que no podría señalarle, yo más estoy como congresista en mi bancada. No podría señalarle, porque no se me ha invitado activamente para discutir la posición sobre este escenario. Yo quiero remarcar que al interior de mi bancada hemos debatido de manera interna las diferentes posturas sobre los escenarios, yo creo, por ejemplo, en un adelanto de elecciones con reformas políticas, yo considero que el responsable de la crisis es el Congreso, pero no es el único, sino también el Ejecutivo. Coincido de que no es una crisis de ahora, pero en este momento nos toca afrontar y esta crisis tiene actores: es el Congreso que ha usado la vacancia para desconocer al presidente desde el inicio, en esa medida no comparto la figura de la vacancia. Es una figura que se he desgastado.

¿Considera que todos deben irse?

Yo considero un proceso más de reforma más de fondo, creo que tampoco se trata de que vamonos todos y comencemos de nuevo con las mismas reglas. Creo que deberíamos generar condiciones para hablar de las reformas políticas. Una tiene que ver con los partidos políticos también son actores en esta crisis, porque son los actores políticas que han llevado estos representantes. El Congreso ha tenido hasta hace poco un vicepresidente sentenciado, qué nivel de responsabilidad asume el partido respecto a eso, no he visto ningún mea culpa del partido. Es un círculo vicioso. Yo sí creo en una salida con reformas políticas de fondo y en ese marco sí esas reforman se dan, hay que adelantar el proceso de elecciones.

Pero hay militantes de izquierda que señalan que apoyar el adelanto de elecciones es hacerle juego al “golpismo”. ¿Qué opina de eso?

Mire, yo lo que creo es que en esta coyuntura el solamente mirar y no asumir que la crisis no involucra al Ejecutivo, es negar una realidad evidente. Mi afirmación no niega la enorme responsabilidad en el Congreso, yo sí creo que en un escenario de mayor polarización deberíamos pensar en profundizar las reformas pensando en el país y no pensando en quién se queda o quién se va. También creo que en un escenario en que estamos, con clase política desprestigiada, con un Congreso de rechazo alto, también corresponde que la población tome roles y la población no ha sido tomada en cuenta, existen mecanismos para eso, la posibilidad de un adelanto podría refrendarse en una consulta, en un referéndum. En la última encuesta un porcentaje menciona que debe garantizarse un diálogo entre el Ejecutivo y Legislativo.

¿Sus demás colegas de bancada comparten esa postura?

Está abierto el tema, pero creo que coincidimos en que una salida a esta crisis no puede ser la vacancia irresponsable. No es una figura a la que podamos apelar de manera inmediata.

Algunos congresistas del oficialismo señalan que la salida de la crisis pasa por una Asamblea Constituyente. Usted, por ejemplo, ¿qué antepone primero? ¿Un adelanto de elecciones o una Constituyente?

Las dos cosas. Se pueden hacer las dos cosas a la vez

¿Pero siendo realistas?

Se pueden trabajar reformas políticas y generar condiciones para un adelanto y la población puede tomar una decisión, de que si hay adelanto y haya una pregunta que diga si hay una Constituyente. ¿Por qué no podría haber eso? Podríamos tener un adelanto (de elecciones) para dar paso a una Asamblea Constituyente.

Una de sus respuestas me llama la atención. Usted dice que ya no participa, de manera activa, en el Nuevo Perú, ¿a qué se debe?

Bueno, yo he sido parte del anterior proceso de inscripción, que lamentablemente no se llegó a consolidar, alrededor de eso la organización decidió iniciar una investigación al interior de Nuevo Perú. Consideré que lo más razonable era abocarme a mi labor como congresista y que la organización reflexione sobre lo que ha pasado, porque yo creo que un proceso de inscripción no puede ser responsabilidad de una persona, además en el contexto que implica y las enormes barreras administrativas para inscribir a un partido en la actual ley.

¿Qué están investigando? ¿Que no se hayan podido inscribir?

Tengo entendido que lo se generó fue una comisión que investigara las razones por las que no se inscribió, entiendo que para muchos militantes de Nuevo Perú yo era la persona responsable de eso. Entonces, yo sí considero que discrepo políticamente de ese nivel de afirmación, de que a mí se me haga responsable directa.

¿Siente que no han valorado su trabajo?

No, no es que no valoren. Uno no entra a una organización para ser valorado. Cuando uno ingresa a una organización política, lo que se genera es un debate sobre los distintos derroteros. Yo creo que la responsabilidad no debe ser sobre uno. Creo que los procesos deben ser colectivos.

¿Y hace cuánto no conversa con Verónika Mendoza?

Yo sí dialogo con ella, intercambiamos pareceres, pero digamos que no recibo ninguna invitación de la Comisión Política de Nuevo Perú a alguna reunión. Yo no participo en una instancia política.

¿El comunicado que han enviado al presidente ha tenido alguna respuesta?

No tengo conocimiento de alguna respuesta. Sé que ha sido conocida y se ha pedido opiniones de distintos lados. Yo espero que el presidente entienda que necesitamos un gobierno que asegure las dos cosas: una adecuado marco para un gobierno con transparencia y una gestión que coloque ministerios que enrumben compromisos con la población.

Se habló de voto vigilante en campaña, ¿se ha mantendido?

De mi parte sí. Mi voto en la segunda vuelta fue contra el fujimorismo. He trabajado muchos años en temas de derechos humanos y tengo principios que no voy a torcer. Yo he manifestado mi crítica abierta al gobierno. Creo que es un presidente que ha sido elegido por el pueblo, pero que tiene que hacer mejor las cosas para cumplir con la población que en él ha confiado. Además, yo vengo de una región que votó mayoritariamente por Pedro Castillo y que aún mantiene un nivel de esperanza, y ese nivel de esperanza debe ser emplazado para que él cumpla.

¿Pero no cree que sus compañeros no mantienen esa capacidad de crítica que usted tiene?

No podría determinar eso, cada congresista de acuerdo a la dinámica de su región toma su postura. Lo más importante es que podamos fortalecer la institucionalidad más allá de las personas. En un escenario de esta naturaleza necesitamos fortalecer instituciones y ceñirnos a los marcos legales.