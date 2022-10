Elvia Barrios se allana a decisión de Junta Nacional de Justicia ante contratación de cónyuge en el JNE

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado, señaló, durante una visita de trabajo en Trujillo, que se someterá al dictamen de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que verá su eventual destitución del cargo que ocupa por la contratación irregular de su entonces cónyuge en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entre los años 2013 y 2018. Barrios firmó con la Municipalidad de El Porvenir, un convenio sobre trabajo comunitario para sentenciados .

“Debo señalar que yo soy respetuosa de las decisiones de los órganos constitucionales . En esa medida, espero, solamente, la decisión del pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y a ella me someto. No voy a declarar nada más al respecto, para no perturbar ni generar ninguna otra impresión con relación a ello.”, dijo a los periodistas en el centro de monitoreo de Seguridad Ciudadana de la comuna porvenireña.

Respecto al convenio, estarán sujetos los condenados a penas menores de cuatro años por delitos como conducción en estado de ebriedad, omisión a la asistencia familiar, casos leves de violencia hacia la mujer e integrantes del grupo familiar.

“El principal problema percibido por la ciudadanía es el de la inseguridad ciudadana, y uno de los lugares donde se advierte mayor índice de criminalidad es, precisamente, Trujillo. Los procesos judiciales son largos y es por eso que implementamos en este distrito judicial, de manera célere y a pesar de los escasos recursos presupuestales, la primera Unidad de Flagrancia en el Perú”, recordó Barrios.

Convenio de trabajo comunitario para sentenciados se firmó en El Porvenir. Foto: Y. Goicochea/URPI-La República

No obstante, señaló que el ciudadano percibe que el Poder Judicial y otras instituciones pueden ser una puerta giratoria, donde quien delinque entra y sale. “Una de las sanciones del sistema judicial es la de servicio comunitario, que a veces es simbólico y no se realiza . No podemos dar esa imagen. Por eso hemos hecho una alianza con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y con todas las municipalidades que quieran adherirse a este programa”, manifestó la magistrada.

Finalmente, firmó con el alcalde de El Porvenir, Víctor Rebaza Benites, el documento para que los sentenciados a trabajo comunitario lo cumplan en la citada jurisdicción, a través de la limpieza de calles. En la ceremonia se entregó las escobas y chalecos que usarán las personas condenadas para los servicios en favor de la comunidad.