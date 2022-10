Kelly Portalatino criticó antes a Torres, Boluarte, Chávez y a la expremier Mirtha Vásquez

La nueva ministra de Salud, Kelly Portalatino, quien reemplaza en dicha cartera al destituido Jorge López Peña, ha tenido opiniones contrarias contra varios integrantes del gobierno de Pedro Castillo y entre los blancos de sus críticas están el primer ministro Aníbal Torres, la vicepresidenta Dina Boluarte, la expremier Mirtha Vásquez y la exministra de Trabajo, hoy titular de Cultura, Betssy Chávez.

Hace apenas unas semanas la nueva integrante del actual gabinete ministerial afirmó que el jefe del gabinete Aníbal Torres ya había terminado su ciclo en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Como ciudadana y como congresista, (veo que) ya tiene su ciclo por terminar el premier, del cual no hemos visto resultados de impacto. Particularmente, debería dar un paso al costado , somos conscientes de que la bancada está viendo la permanencia del premier ”, afirmó.

Anoche, al ser interrogada si su nombramiento responde a una cuota de Perú Libre y a los designios de Vladimir Cerrón en ese sector, respondió que no era así y recurrió a la figura del primer ministro -al que antes había fustigado- para explicar su nombramiento.

“Mi designación fue por propuesta y evaluación del Premier Aníbal Torres, no hay cuota de Perú Libre”, aseguró.

Contra Betssy Chávez

Portalatino fue una de las congresistas que votó y apoyó la censura de la ex ministra de Trabajo, Betssy Chávez (actual ministra de Cultura) el 26 de mayo de este año, porque según comentó ante la prensa “los programas sociales en este ministerio tienen un déficit” pese a que el motivo que impulsó la desaprobación, impulsada por Fuerza Popular en el Congreso, no era eso sino una huelga de controladores aéreos.

La animadversión de Portalatino contra Chávez ya había quedado en evidencia en un chat difundido en octubre del 2021 por el portal periodístico Epicentro, donde se indica que días antes, el 16 de setiembre, Portalatino reenvía un tuit en el que se lee: “Betsy Chávez juega a un solo partido bien definido: Betsy Chávez. Me da la impresión de que cuando lo crea conveniente abandonará a Perú libre y luego a Pedro Castillo”.

La hoy designada ministra de Salud, como todo el sector cerronista en el Congreso, había mostrado su desacuerdo con la designación de Chávez en la cartera de Trabajo, y lo demostró al comentar ante la prensa que “tanto por Betssy Chávez como por la compañera Dina Boluarte, en ningún momento han coordinado con el partido y la bancada de Perú Libre… Hay una comisión de disciplina que tomará las decisiones pertinentes ”.

Chávez se vio obligada a renunciar a la bancada perulibrista en diciembre del 2021.

Contra Mirtha Vásquez

La hoy ministra Portalatino también se opuso a la ex jefa del gabinete ministerial Mirtha Vásquez de quien llegó a decir: “ No representa a Perú Libre ”. “Nosotros como bancada Perú Libre, hemos generado una asamblea extraordinaria y por mayoría llegamos al consenso de no respaldar a Mirtha Vásquez como premier, pero sí respaldamos al presidente”.

Luego, en RPP, en noviembre del 2021, explicó: “Ratifico mi posición. No voy a dar el voto de confianza a la señora Mirtha Vásquez porque ella, en primer lugar, no me representa, representa a las ONG, a los caviares , a un sector minoritario y nosotros representamos a la masa popular”.

Contra Dina Boluarte

En abril de este año, Kelly Portalatino comentó en Canal N por qué había solicitado la renuncia de Dina Boluarte al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

“He solicitado la renuncia de la señora Dina Boluarte porque en estos momentos esta cartera tiene más de 7 mil millones de soles para los programas Juntos Contigo, Cuna Más y también la Oficina de Atención de Personas con Discapacidad, de las cuales esta cartera ha reducido del 0.5% al 0.3% de presupuesto”, sostuvo.

Descartó que el pedido fuese debido a un dictado de Vladimir Cerrón, dijo en cambio que lo hacía a nombre propio.

Anoche, cuando se le consultó por sus críticas a personajes que no simpatizaban con el ‘cerronismo’ respondió: “Bueno, en su momento brindé algunas opiniones, que son normales en cualquier escenario, hoy tenemos que trabajar en conjunto y no distraernos en otras situaciones”.