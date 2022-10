¿Qué dijo Rosa María Palacios sobre Pedro Castillo y su pedido de apoyo a la OEA?

Luego de que la OEA mostrara su respaldo al Gobierno de Pedro Castillo, quien solicitó a la entidad internacional activar la Carta Democrática, amparándose en el artículo 17 y 18, diversas reacciones se han generado por parte de analistas políticos y líderes de opinión. En este sentido, Rosa María Palacios decidió pronunciarse y dio a conocer lo que piensa sobre la situación del presidente en medio de la expectativa por una visita de la OEA.

Así, en su más reciente columna para La República, Palacios dedicó unas líneas a augurar el panorama que enfrentaría Castillo de cara a una visita de la OEA, tras haber sido investigado por la Fiscalía. A continuación, te contamos lo que dijo la periodista sobre esta situación.

“Llamar a la OEA para pedir auxilio democrático, cuando tu conducta no es democrática (ver la larga lista de ataques a la prensa), es como pedirle a un pirómano que apague un incendio. Una visita e informe de una misión lo único que hará por Pedro Castillo es exponer sus delitos a nivel continental. No hay forma de que no se consigne ello”, escribió la abogada en su artículo.

Así, de acuerdo a Rosa María Palacios, el mandatario saldría perjudicado por su propia iniciativa, como consecuencia del escenario que una misión de la OEA encontrará en nuestro país.

De otro lado, la periodista y conductora de “Sin guion” mencionó también que el organismo vería las falsas acusaciones de fraude electoral que realizó la oposición al inicio del gobierno de Castillo, así como “los conflictos de intereses de la fiscal de la Nación”. Sin embargo, insistió en que será el jefe del Ejecutivo quien llevará la peor parte.

“Todo eso existe, pero ninguna de esas realidades cambia la que la misión de observación viene a ver: el caso Pedro Castillo. ¿Y cuál es este caso? Sus delitos y la posibilidad de que estos sean la causa suficiente para su suspensión, inhabilitación, destitución o vacancia. Él es el que pide auxilio, él será el que estará bajo la lupa”, sostuvo Palacios en su columna.