Presidente Pedro Castillo refirió que Chavimochic va “sí o sí” en Trujillo

Pese a que pasaron casi seis años sin que se pueda continuar la III etapa de Chavimochic, el presidente de la República, Pedro Castillo, reiteró que se va a destrabar el proyecto y que este va “sí o sí”; sin embargo, no precisó cómo se logrará este objetivo. Dichas declaraciones fueron dadas durante la inauguración del local de la I.E. N.º 80669 - Portada de la Sierra, en el distrito de San José, en Trujillo.

Destrabe de Obras

El decano del Colegio de Ingenieros de La Libertad, Daniel Gamboa Príncipe, indicó a La República que todo el problema que se generó con Lava Jato y la empresa Odebrecht influenció a que no se dé solución al destrabe de los trabajos de Chavimochic III. Hace unos días, el tribunal arbitral dio lectura al laudo en el que señaló que se caduca la obra, pero el Estado no debe pagar los más de US$ 118 millones.

Aumentar producción

Con el fin de aumentar la cantidad de la producción del líquido elemento en beneficio de los sectores más alejados de Trujillo, la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) —que administra el Proyecto Especial Chavimochic (PECh)— será sometida a su mantenimiento anual desde el lunes 7 de noviembre hasta el viernes 18 del mismo mes.

De acuerdo al gerente del PECh, Edilberto Ñique Alarcón, ya han comunicado a Sedalib, empresa prestadora del servicio de agua, que este procedimiento servirá para que realicen las últimas pruebas y adecuaciones de los dos nuevos filtros construidos en la ampliación a fin de incrementar la producción del recurso hídrico de 1.250 a 1.500 litros por segundo.