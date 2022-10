Lilia Paredes responde al fallo de comparecencia restringida: “Respeto la decisión de la justicia”

La esposa del presidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, rompió su silencio luego de que el juez Raúl Justiniano rechazara el pedido de impedimento de salida del país, solicitado por el Ministerio Público. Esto significa que la primera dama tendrá que cumplir ciertas restricciones, además de pagar una caución de S/ 10.000 .

Sumado a ello, también se emitió la comparecencia con restricciones para los hermanos de la primera dama, David y Walter Paredes, quienes son investigados por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos.

¿Qué dijo Lilia Paredes?

Paredes Navarro utilizó su cuenta oficial de Twitter para hablar sobre la decisión del juez Justiniano, asegurando que “seguirá colaborando con la justicia”.

“ Respeto la decisión de la justicia al rechazar el pedido de mi impedimento de salida del país. Ello fortalecerá mi trabajo como primera dama que atiende a los infantes y a la población más vulnerable de nuestra patria. De igual forma, seguiré colaborando con la justicia ”, escribió la esposa del mandatario.

Lilia Paredes se pronuncia en Twitter sobre el rechazo al pedido de su impedimento de salida del país. Foto: Twitter

¿Cuáles son las restricciones que deberá seguir Lilia Paredes?

Es importante recordar que la decisión judicial obliga a Paredes a someterse a un control mensual del Ministerio Público y reportar sus actividades; no ausentarse de la localidad en la que reside sin previa autorización judicial; no concurrir a los ministerios de Vivienda y Transportes ni a las municipalidades de Chapín, Anguía, Cajatambo y Chachapoyas; y no comunicarse entre los investigados, a excepción de quienes tengan parentesco.

Según la hipótesis fiscal, la primera dama habría sido la coordinadora de una organización criminal encargada de adjudicar obras públicas de manera fraudulenta para beneficiar a empresarios y alcaldes.