Piura: alcalde Juan Díaz exige la interpelación del ministro de Economía

Debido a la presunta indiferencia del Gobierno central para aprobar el presupuesto destinado a la construcción del hospital de alta complejidad, el alcalde de Piura, Juan José Díaz Dios, exigió a los congresistas por Piura la interpelación del ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, para que explique la situación financiera del nosocomio.

La autoridad pidió a los parlamentarios reactivar la bancada Piura y presentar un pliego interpelatorio contra el ministro del MEF. En caso no responda de manera adecuada los intereses de los piuranos, se debe proceder a la censura del funcionario, indicó el burgomaestre. “Lamentablemente, el proceso de aprobación de presupuesto para el hospital no puede avanzar porque el señor ministro no tiene la voluntad política de hacerlo. Es necesario que se le interpele para que responda el motivo de su negación a este caso”, mencionó.

Alcalde piurano lamenta falta de interés del gobierno central para construcción de hospital de alta complejidad. Foto: La República.

Por otra parte, las autoridades piuranas, la Iglesia Católica, dirigentes y la sociedad civil realizarán una movilización este sábado 15 de octubre con la finalidad de exigir al Ejecutivo la construcción del Hospital de Alta Complejidad, que en un futuro beneficiará a los pobladores de las regiones de Piura y Tumbes.