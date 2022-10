Explicador: el reingreso en bloque de 6 candidatos de APP en Pasco

A partir del 2 de octubre, excandidatos de diversos partidos realizaron denuncias públicas al afirmar que, a pesar de estar inscritos, su candidatura no figuró en las cédulas de votación. Esto ocurrió en algunas ocasiones debido a que, como explicamos en un artículo anterior, postulantes tomaron medidas cautelares ante el Poder Judicial que fueron resueltas luego de la impresión de las cartillas de sufragio.

Sin embargo, hubo casos particulares en los que estas medidas cautelares sí fueron aplicables. Uno de estos se dio en Pasco.

En este contexto, el equipo de PerúCheck verificó que hubo seis postulantes a diferentes distritos de Pasco que fueron reinscritos en bloque entre los días 14 y 16 de septiembre. Estos son los casos de Aldo Becerra Yantas, Isaakar De La Cruz Miche, Juan José Lino Escobar, Moisés Acuña Gómez, Nilton Mario Santiago Bautista y Tito Enrique Bartra Rodríguez.

Los seis excandidatos mencionados formaron parte de las listas del partido Alianza para el Progreso (APP). Según los resultados publicados por ONPE, APP participó de los comicios el pasado 2 de octubre en las provincias y distritos a los que se presentaban dichos postulantes.

Candidato por Alianza para el Progreso en la región Pasco. Fuente: Jurado Nacional de Elecciones y ONPE. Elaboración propia.

Las seis resoluciones que permitían la inscripción de estos entonces aspirantes estuvieron a cargo del juez Héctor Manuel Villalobos Mendoza del Juzgado Electoral Especial de Oxapampa. Estas fueron aprobadas en bloque después de haberse interpuesto medidas cautelares.

Uno de estos es el caso de Tito Bartra, ya que, al 30 de julio de 2022, su candidatura ya estaba registrada. Sin embargo, el 12 de agosto, el JEE resolvió excluir al postulante por la omisión de información en la hoja de vida. El JNE confirmó la disposición el 25 de agosto.

Debido a que el rechazo de admisión por parte del JEE y la sentencia del JNE se dieron fuera del cronograma electoral, Bartra solicitó una acción de amparo ante el Poder Judicial. El aspirante a alcalde obtuvo una medida cautelar que fue aprobada por el JEE el 14 de septiembre; es decir, fue inscrito nuevamente en la Plataforma Electoral del JNE.

Cronograma de Elecciones Regionales y Municipales 2022. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Según esta nota de prensa difundida por la ONPE, el 26 de agosto se inició la impresión de más de 43 millones de cédulas de votación para las elecciones regionales, provinciales y distritales a nivel nacional.

PerúCheck pudo constatar que en los seis casos presentados no se excluyeron a todos los integrantes de las listas. En consecuencia, en la impresión de las cédulas hecha por la ONPE sí se consignó el logo del partido. Por lo que no se conoció protesta alguna por parte de los candidatos que pudieron participar en el proceso luego de la disposición del Poder Judicial. José Tello, profesor de Derecho de la Universidad de Lima y especialista en temas electorales, precisó para este medio que las protestas consignadas en redes sociales y reportes anteriores se han generado ‘’cuando se han excluido las listas completas porque no se puede cambiar la cédula de votación’'.

Conclusión

Se puede observar en estos escenarios específicos que las medidas de amparo dictadas por los jueces sí fueron ejecutables. Esto podría deberse a que la primera resolución del JEE que inscribía a los postulantes se realizó dentro del cronograma electoral, mientras que el dictamen del JNE de exclusión se resolvió pocos días antes de la fecha de impresión.

Por tanto, el plazo programado para la impresión de las cédulas electorales, así como la inscripción adecuada de algún postulante de sus listas, garantizó que los candidatos tuvieran la posibilidad de haber sido elegidos.

Explicador elaborado por Maricielo Novoa para la alianza PerúCheck.