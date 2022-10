Explicador: ¿por qué el candidato al Gobierno regional de Ucayali Edwin Vásquez no apareció en las cédulas de votación?

El aspirante a gobernador regional de Ucayali Edwin Vásquez Lopez, por el movimiento Ucayali Región con Futuro, realizó un reclamo público a las afueras de su lugar de votación porque su nombre no apareció en la cédula de sufragio el pasado 2 de octubre.

“Estamos dando órdenes a nuestros representantes de mesa que todos observen el acta porque no ha sido considerado el movimiento Ucayali Región con Futuro con el símbolo del otorongo. La corrupción está queriendo imperar”, manifestó Vásquez mediante una transmisión en vivo de Facebook, en horas de la mañana del día de las elecciones.

Cronología del caso

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Coronel Portillo admitió en parte la lista de candidatos al Gobierno regional de Ucayali, encabezada por Edwin Vásquez, el 18 de julio de 2022. En esa resolución, dos aspirantes a consejeros regionales de su fórmula fueron declarados improcedentes en ese entonces.

Sin embargo, el 23 de julio de 2022, una ciudadana presentó una tacha en contra de Vásquez por no consignar un terreno y acciones de una empresa en su Declaración Jurada de Hoja de Vida (DJHV). A raíz de ello, el 14 de agosto de 2022, el JEE de Coronel Portillo declaró fundada la tacha interpuesta, la cual fue ratificada por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como segunda y última instancia el pasado 27 de agosto.

Foto: Captura de pantalla del documento oficial hecha el 2 de octubre de 2022

Por ello, Vásquez presentó una demanda de amparo en contra de cuatro funcionarios del JNE y tres funcionarios del JEE de Coronel Portillo. La denuncia fue admitida por el Juzgado Civil de Yarinacocha, en Ucayali, el 9 de septiembre de 2022. A partir del 26 de septiembre de 2022, el candidato figura como inscrito provisionalmente en la Plataforma Electoral por una medida cautelar.

Foto: captura de la web del JNE.

Para entonces, según el cronograma de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el plazo para inscribir o retirar candidatos venció el 3 de agosto de 2022. Incluso, el sorteo de ubicación de candidaturas en la cédula fue el 7 de agosto de 2022, y la impresión de 46 millones de cédulas inició el 26 de agosto de 2022 para las votaciones del pasado 2 de octubre.

Foto: captura de la web de la ONPE.

El exjefe de la ONPE Fernando Tuesta Soldevilla explicó a PerúCheck que es un ‘imposible material’ que el candidato pueda figurar en las cédulas de sufragio después de haber sido impresas. “Se imprimieron a partir de la data del 3 de agosto, si no nunca terminaría. Hay plazos. Entonces, obviamente, no estará en los listados. Vencida la fecha límite del calendario electoral para inscribir a un candidato, no hay oportunidad de volverlo a hacer y, desde varias constituciones, todo se cierra en el marco normativo de los organismos electorales. Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en la Constitución son inapelables”, reiteró.

“Los jueces pueden cometer errores. Pero, justamente, hay todos los pasos del proceso electoral, criterios, normas, que enmarcan cada período o fase. La preclusividad es una, y los candidatos y el partido deben conocer la ley. Ignorar o desconocer la ley no te da ninguna otra posibilidad, eso no abona a tu favor”, indicó Tuesta.

‘Vacío legal’

El exsecretario general del JNE Michell Samaniego detalló a PerúCheck que las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) son inapelables, según la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional (TC) estableció un precedente en 2005, que admite las demandas de amparo contra las decisiones de la autoridad electoral, solo en casos donde se vulneren derechos fundamentales, como el de participación política.

“El TC ha dicho que el amparo procede, siempre y cuando no se afecte el cronograma electoral. Entonces, cuando el Jurado Electoral Especial inscribió el 26 de septiembre [al candidato Vásquez] ya se había afectado. Ya no procedía porque se vencieron las fechas y el material electoral estaba impreso”, indicó el abogado Samaniego, quien cuestionó la decisión del JEE de Coronel Portillo.

Foto: captura de la web del Tribunal Constitucional

Para Samaniego, la inscripción de candidatos mediante acciones de amparo no solo debilita al JNE, sino a todo el proceso electoral, porque genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía. “Cuando los JEE inscribieron a estos aspirantes [por orden judicial], el material electoral y la publicación de candidatos, de acuerdo a ley, se habían producido. Entonces, se distorsiona el proceso electoral y empiezan a denunciar fraude”, aseveró.

“No son nuevos estos incidentes. Lo que es nuevo es la gran cantidad de medidas cautelares que se han producido en estas elecciones. Siempre hay, pero eran pocas. Pero en este proceso electoral ha habido una avalancha de medidas cautelares. Muchas de ellas no se han ejecutado, mientras otras sí”, enfatizó Samaniego.

Además, Samaniego advierte que hay un ‘vacío legal’, porque estas demandas no tienen una regulación específica. “Debe haber una especie de ‘amparo electoral’ con una regulación especial en el Código Procesal Constitucional que dote de reglas, porque se corre el riesgo de que las cosas ya no se definan en el JNE sino que terminen definiéndose en los jueces”, sostuvo.

Conclusión

Edwin Vásquez fue inscrito por una orden judicial a fines de septiembre de 2022, faltando pocos días para las elecciones regionales y municipales de 2022, cuando las cédulas ya habían sido impresas a escala nacional a partir de agosto.

Fact-checking elaborado por Randy Ortiz para la alianza PerúCheck.

