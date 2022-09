José Balcázar sobre el gabinete: “Hay personas que no tienen la talla para ser ministros”

Con información de Rosa Quincho/URPI LR-Norte

El congresista lambayecano José Balcázar Zelada llegó a la ciudad de Chiclayo para desarrollar su semana de representación. Desde esta localidad, el parlamentario de la bancada Perú Bicentenario se refirió a la situación del gabinete de Pedro Castillo Terrones, que afrontó nuevas censuras y cambios en los últimos días. Para el legislador, existen ministros “que no dan la talla”.

En conversación con los medios de comunicación, el legislador aseguró que le ha recomendado al jefe de Estado que realice más cambios en su equipo de ministros porque hay carteras en la que sus titulares pueden ser reemplazos por personas “con mejores cuadros”. Enfatizó que el mandatario debe rodearse de los funcionarios más adecuados para gobernar.

“Le he pedido al presidente que cambie sus ministros. Hay personas que no tienen la talla para ser ministros. No quiero personalizar, pero se nota que el presidente puede escoger mejores cuadros. Hay que buscar en el norte, sur y centro del país a los mejores para gobernar. Se nota la ausencia de personas que no tienen el deber ni la talla para ser ministros”, declaró.

Balcázar Zelada integra la bancada Perú Bicentenario, pero fue elegido por Perú Libre. Foto: Rosa Quincho/URPI LR-Norte

Como se recuerda, la noche del último viernes 23 de septiembre, Castillo Terrones tomó juramento a Richard Tineo Quispe como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo del censurado Geiner Alvarado López. En tanto, Daniel Barragán Coloma asumió como titular de la cartera de Defensa, cargo que hace poco ocupaba Tineo Quispe.

Con esto, ya son 72 los ministros que ha nombrado el presidente de la República en el año y casi dos meses que tiene al mando del país.

La censura de Willy Huerta Olivas, responsable del Ministerio del Interior, se frustró en el Congreso, luego de que el pedido para apartarlo del cargo no alcanzara los votos necesarios. Precisamente, Balcázar Zelada fue uno de los que votó en contra.