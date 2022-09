AAR: “Sin buena calidad de gestión en el sector público, las cosas nunca van a salir adelante en el Perú”

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), mediante la Resolución Ministerial 254-2022, anunció reformas en la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir). Por este motivo, el periodista Augusto Álvarez Rodrich sostuvo una entrevista con la exministra de Defensa Nuria Sparch, quien creó dicho sistema en el Perú y explicó de qué se trata esta nueva norma.

“Esta nueva normativa es una continuación a la resolución que salió hace unos meses y buscaba adscribir Servir al Ministerio de Trabajo, medida que afortunadamente no prosperó. Esta comisión tiene una serie de problemas, comenzando por que no consultaron ni hicieron parte de su composición a Servir. Eso no tienen ningún sentido”.

Sparch también afirmó que una de las intenciones de esta reforma es incluir nuevos trabajadores: “Lo que se ve es una intención de manipular el consejo directivo. La mejor muestra es que dentro de la resolución se dice que eventualmente se pueden convocar a miembros de la sociedad civil. Eso quiere decir que se quiere incorporar trabajadores”.

Además, emitió una serie de recomendaciones al PCM para intentar demostrar que esta nueva normativa es un retroceso: “Es importante tener conciencia que se necesita Servir en la mesa, porque hay un bagaje de 14 años de información y trabajo que no debe ser solo consultado como un libro, sino ser miembros activos de la comisión”.

Ante esta situación, Álvarez Rodrich concluyó que es necesario tener calidad en el sector público para que todo funcione correctamente en pro del desarrollo del Perú: “Sin buena calidad de gestión en el sector público, las cosas nunca van a salir adelante en el Perú. Eso hay que corregirlo, mejorarlo y nunca dejar de hacerlo notar para que el Gobierno lo haga bien”.

“Rusia está perdiendo con Ucrania”

En el plano internacional, Augusto Álvarez Rodrich calificó como una gran noticia que Rusia esté perdiendo su guerra contra Ucrania: “Están apareciendo noticias estupendas, Rusia está perdiendo la guerra y Putin ha hecho un dramático llamado para convocar a 300.000 soldados adicionales. El ejército ruso es calamitoso y han tenido que sacar gente de la cárcel para volverlos soldados, y van perdiendo”.

Además, resaltó que potenciales aliados, como China, India y Turquía, se han mostrado en contra de la invasión, además de la población rusa, que intensificó sus protestas para parar la guerra: “El temor que hay es que, en su desesperación, Putin apriete el botón rojo e inicie un ataque nuclear. Es poco probable, pero cuando los dictadores están contra las cuerdas pueden cometer estas barbaridades”, concluyó.