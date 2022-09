ARR: “En mi opinión, es una tontería que se les prohíba a las autoridades públicas que puedan apoyar a un candidato“

En el marco de las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2022, el periodista Augusto Álvarez Rodrich comentó las últimas encuestas sobre el escenario electoral para Lima Metropolitana.

“Para gobernador, 79% no ha decidido su voto; para alcalde provincial, 72% no ha decidido su voto; y para alcalde distrital, 67% no ha decidido su voto. Esto quiere decir que cualquier cosa puede pasar en este tramo final”.

Por otro lado, mencionó en qué ámbitos destacan las propuestas de los candidatos que figuran las últimas encuestas.

“Urresti lo que trae es fuerza en el plano de los temas de seguridad, porque ha sido militar y ministro del Interior. En el caso de López Aliaga, tiene una posición que una ciudad como Lima, que tiene un alto rechazo a Pedro Castillo, podría correrse como para un candidato de derecha como él. Y en el caso de Forsyth lo que podría darle ventaja en el tramo final, es que si los dos primeros se siguen peleando, eso podría darle un espacio para que pueda entrar. Mi impresión es que cualquiera de los tres se la puede llevar”.

Sobre el proselitismo político

El periodista habló sobre la gran cantidad de casos vinculados a acusaciones de mal comportamiento de autoridades. Mencionó el caso de la congresista Isabel Cortez, Patricia Chirinos y del titular de la PCM, Aníbal Torres, por haber hablado sobre César Acuña.

“En mi opinión, es una tontería que se les prohíba a las autoridades públicas que puedan apoyar a un candidato; deberían poderlo hacer. Lo que no deben poder hacer es utilizar recursos públicos para apoyar a candidatos”.

“Los políticos tiene que hacer política y hacer política es participar en elecciones”, sentenció Álvarez Rodrich.