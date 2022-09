Martín Vizcarra en Piura: “El presidente Castillo ha dejado de tener como prioridad gobernar”

El expresidente Martín Vizcarra estuvo en la región de Piura, donde dio a conocer a la prensa local sobre el proceso de consolidación de su organización política, Perú Primero, y lanzó críticas a la labor del Ejecutivo y Legislativo. En esa línea, expuso que el actual mandatario ha demostrado falta de liderazgo. “El presidente (Pedro) Castillo ha dejado de tener como prioridad gobernar, para protegerse a él, a su esposa, a su hija, a sus ministros”, apuntó.

Asimismo, con respecto a la labor congresal, Vizcarra hizo hincapié en la última censura contra la parlamentaria Lady Camones, quien fue retirada de su puesto como presidenta del Congreso tras la difusión de audios en los que se le escucha recibir indicaciones por parte de César Acuña para impulsar la aprobación de un proyecto de ley que beneficiaría al líder de Alianza para el Progreso en su campaña electoral.

El exmandatario también respaldó un posible adelanto de elecciones. “El gobierno ha demostrado que no está llevando a buen destino al país. La confianza que tenían hace un año de parte de la población se ha perdido. En consecuencia, va perdiendo legitimidad”, expuso. Añadió que no considera que corresponda la figura de la vacancia, ya que no existirían los argumentos. “¿Si sale Castillo se solucionan todos los problemas? (...) El Congreso tiene aún mayor desprestigio, ya que está trabajando en base a sus intereses particulares”, señaló.

Por otro lado, el exmandatario declaró que han presentado 85 comités provinciales de todo el país y la documentación correspondiente para la conformación de un partido político, por lo que se encuentran a la espera de una respuesta del Jurado Nacional de Elecciones para el próximo mes de octubre.