María del Carmen Alva sobre agresión a Isabel Cortez: “Las 2 tuvimos la culpa porque me picó”

La congresista de Acción Popular María del Carmen Alva se refirió a la agresión registrada en una sesión del Pleno del Congreso contra la parlamentaria de Cambio Democrático Isabel Cortez.

Sobre el tema, la expresidenta del Congreso señaló que la parlamentaria Cortez fue quien empezó a cuestionarla por una pelea que también se registró entre los acciopopulistas Wilson Soto y Darwin Espinoza.

“Ella me decía: ´Tú tienes la culpa’. Y me metía el dedo en la cara. Se nota en el video que yo le digo: ´Oye, qué te pasa´ (...). Luego, decía: ´Tú incentivas que se peleen Los Niños´. Yo le dije que se calmara porque es un problema de la bancada. (...). Lo que quería saber es cómo estaba Wilson. Nunca pude hablar con él porque tenía a Chabelita que me hablaba. Fue un impulso que me picó, le agarro el brazo y le digo: ‘Cálmate’ ”, dijo en una entrevista para “Grado 5″.

Asimismo, contó que, luego de lo suscitado, Alva Prieto fue a disculparse y señaló que Isabel Cortez aceptó dichas palabras. Sin embargo, le dio a entender que la decisión cambió por la intervención de su bancada Cambio Democrático.