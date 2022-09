El Congreso suspende a Freddy Díaz, pero dilata su desafuero

Contactar a la congresista de Alianza Para el Progreso (APP) y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, Rosío Torres, resulta una odisea. El viernes 2 La República buscó contactarla. Torres, ante las insistentes llamadas telefónicas, respondió que devolvería la comunicación terminando una reunión. Pero nunca lo hizo.

Este diario intentó, además, contactarla a través de su despacho y del equipo técnico de la Subcomisión. Ninguno quiso responder. Básicamente dijeron que la congresista Torres se encontraba de viaje, en su región Loreto, donde su esposo, el excongresista de APP, Fernando Meléndez, es candidato al gobierno regional.

El lunes 5, hubo un último intento. La congresista respondió que terminando la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, volvería a llamar. Sin embargo, sucedió lo mismo: no lo hizo.

La congresista Torres es, por ahora, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la única comisión que puede discutir la inhabilitación de su colega Freddy Díaz, quien tiene una denuncia por violación de parte de una trabajadora del Congreso.

De modo que Torres, por esos días, era la única que podía dar cuenta de cuándo se vería este caso en su comisión, tomando en cuenta, además, que Díaz ya tiene una denuncia constitucional por este caso, pero que permanece encarpetada por la inacción del Parlamento.

Torres, sin embargo, apela al silencio.

En la legislatura pasada, la gestión de la apepista adoptó decisiones que generaron revuelo. Blindaron, por ejemplo, al expresidente Manuel Merino y a sus exministro Ántero Flores - Aráoz y Gastón Rodríguez en el caso Inti y Bryan. Torres tuvo el voto dirimente y falló a favor del informe de Alejandro Cavero, congresista de Avanza País, que protege a Merino y sus exministros.

Es incierto quién será el nuevo presidente de la SAC. Al comienzo de esta legisaltura, fuentes del Congreso, deslizaron la posibilidad de que APP ya no continúe a cargo y que la comisión pase a manos de Acción Popular o Avanza País. Pero aún no hay un acuerdo concreto.

APP disminuyó notablemente el número de sus integrantes en su bancada. Esto le resta peso en la Subcomisión.

En la comisión de Torres se excusan de que no pueden revisar el caso Freddy Díaz porque aún no tienen nueva Mesa Directiva - del periodo 2022 - 2023 - y esa elección le compete a la Comisión Permanente.

Para el martes 6 estaba programada una sesión de la Permanente para elegir al nuevo presidente o presidenta de la Subcomisión, pero la noche previa el pleno censuró a la titular del Congreso, Lady Camones, por los “Acuñaudios”.

La conducción de esta comisión le compete a la presidencia del Congreso. Con Camones fuera, la fujimorista Martha Moyano asumió las riendas, pero no continuó la agenda. Con ello, la elección de la Mesa Directiva en la Subcomisión quedó suspendida, hasta nuevo aviso.

Mientras eso, el pleno aprueba la suspensión de Díaz por 120 días - un informe de la Comisión de Ética recomienda ese castigo -. El expediente no castiga el delito, sino solo el hecho de que el parlamentario bebió alcohol en su despacho.