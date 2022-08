Exjefe de la PNP sobre Willy Huerta: ¿Cómo puede decir que no cumplimos, si nos felicitó internamente?

El extitular de la Policía Nacional del Perú Luis Vera Llerena, quien fue pasado a retiro para ser reemplazado por Enrique Alfaro un día después de que el presidente Pedro Castillo solicite la destitución del coronel Harvey Colchado, criticó al ministro del Interior, Willy Huerta, por haber señalado que su gestión no había sido productiva.

En una entrevista para Exitosa, el comandante en retiro precisó que antes de su inusitada salida, se había realizado una reunión con generales y coroneles con los que se revisó el progreso de la PNP durante su gestión. “Habíamos hecho un gran compromiso de fortalecer nuestra institución y estábamos en ese camino, donde participó también nuestro ministro del Interior. Él estuvo en esa reunión, y él ha visto los avances de nuestra policía.” , explicó Vera Llerena.

“¿Cómo él puede decir, equivocadamente, que no hemos cumplido los objetivos de seguridad ciudadana? Él nos ha felicitado a todos los generales y coroneles”, cuestionó el exjefe de la PNP quien señaló que las justificaciones presentadas por el ministro Huerta constituyen “una ofensa a la institución. (...) Hemos tenido buenos resultados y no se puede, con unas palabras muy ligeras, dañar a la institución en estos momentos”, criticó el policía en retiro.

Asimismo, el extitular de la Policía recordó que la gestión del ministro no era de las más estables, por lo que consideró que la decisión del titular del Interior era dudosa. “Él tenía 45 días, yo tenía 3 meses, y aun así hemos estado avanzando, mi lineamiento de política se ha estado cumpliendo, los generales a nivel nacional han estado haciendo sendos operativos” , dijo.

Luis Vera descarta que le hayan pedido sacar a Harvey Colchado de la Diviac

Otro de los principales temas sobre los que se pronunció el exfuncionario fue la PNP, fue la denuncia presentada contra el coronel Harvey Colchado por medio del abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas.

Ante ello precisó que “en honor a la verdad, no me ha pedido (la salida de Colchado) ningún ministro ni el presidente. Lo que siempre he dicho en mis declaraciones es que voy a defender mi institución y el principio de legalidad. Si se tienen que investigar a las personas que están al margen de la ley y están en actos de corrupción, se tiene que revisar”, concluyó.