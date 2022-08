¿Quién puede publicar encuestas o sondeos?

Como es costumbre en cada contienda electoral, las encuestas y sondeos de opinión son compartidos con mucha frecuencia por diferentes medios de comunicación. Sin embargo, a veces son publicadas por organizaciones de muestreo electoral que falsifican datos o no trabajan con rigurosidad.

En redes sociales, existen múltiples páginas que comparten o elaboran los sondeos de opinión, pero no aclaran que estos no cuentan con rigor científico y que son referenciales. Además, estos servirían para confundir al elector y crear un clima de confusión.

La encuestadora no está registrada en el REE. Foto: Facebook

¿Quiénes están facultados para elaborar encuestas?

Según la Resolución n.° 0309-2020-JNE, solo son válidas las encuestas o sondeos elaborados por las encuestadoras que están registradas en el Registro Nacional de Encuestadoras; asimismo, los medios de comunicación que compartan esta información deben consignar de manera visible los siguientes datos:

Número de registro de la encuestadora en el REE del JNE

Nombre de la encuestadora

Financiación del estudio

Tamaño de la muestra

Margen de error

Nivel de confianza

Fecha de realización del trabajo de campo

Puntos de muestreo

Página web

Cuestionario para estudio de intención de voto y cédula para simulacro de votación.

Diferencias entre una encuesta y un sondeo

Según la Resolución n.° 435-2014-JNE, se define:

Encuesta electoral: actividad técnica sobre intención de voto que se realiza respecto a una elección o consulta popular, con base en una investigación social, que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a un limitado grupo de sus integrantes al que se denomina muestra.

actividad técnica sobre intención de voto que se realiza respecto a una elección o consulta popular, con base en una investigación social, que permite conocer las opiniones y actitudes de una colectividad por medio de un cuestionario que se aplica a un limitado grupo de sus integrantes al que se denomina muestra. Sondeo de opinión: procedimiento de recopilación de datos que utilizan los medios de comunicación y las encuestadoras que carecen de sustento científico.

Cómo reconocer una encuesta falsa o inválida

Hay que dirigirnos al REE y ver si dicha encuestadora está inscrita. Si la publicación usa el nombre de alguna encuestadora reconocida, hay que dirigirnos a la página web de dicha organización y ver si ha realizado el trabajo que circula; de no ser así, la encuesta es falsa.

Por último, si cualquier encuestadora o medio de comunicación empieza a compartir un sondeo sin una ficha técnica y oculta los datos importantes consignados en el reglamento, es inválida.

Según el especialista en temas electorales y abogado José Villalobos, una empresa cualquiera puede hacer un sondeo, pero no puede publicarlo sin la aclaración pertinente. Indica también que cualquier persona puede denunciar ante el JNE a los medios o a la encuestadora con estos requisitos.

Sobre los sondeos de opinión

La Resolución n.° 435-2014-JNE también dispone que los medios no necesitan estar inscritos en el REE; pero los sondeos de opinión que realicen en redes sociales o cualquier otro medio sobre materia electoral deben consignar de manera continua la siguiente frase: “Los resultados de este sondeo son referenciales y no tienen sustento científico”. De no ser así, serán sancionados.

Explicador elaborado por Breiner Oquendo para la alianza PerúCheck.