El Jurado Electoral Especial de Piura excluye a 72 candidatos

Juan Luís Alegría, el presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Piura, informó para la prensa local que 72 candidatos fueron excluidos de las Elecciones Regionales y Municipales 2022 (ERM 2022). En esa línea, añadió que, de este grupo, 46 de los postulantes no han apelado, mientras que 26 sí han acudido al Jurado Nacional Electoral (JNE); ente que les brindará una respuesta hasta el próximo 2 de septiembre.

Asimismo, el funcionario detalló que en la mayoría de casos los candidatos excluidos postulaban como regidores o accesitarios, aunque también figuran algunos alcaldes, quienes en su mayoría han optado por iniciar el proceso de apelación. Este es el caso de Gabriel Madrid, aspirante al sillón municipal de Piura por Unidad Regional, quien fue excluido por omitir información en su hoja de vida y, durante una conferencia de prensa, informó que apelaría, ya que se habría incurrido en “vicios procesales”.

En cuanto a las razones tras la exclusión de estos 72 ciudadanos, Juan Alegría detalló que se debe, principalmente, a que no han declarado las sentencias que habían recibido, las que pertenecían al ámbito de lo penal, civil, laboral o familiar.

“Algunos candidatos sostienen que no tenían conocimiento que se debían declarar las sentencias rehabilitadas, pero eso está muy claro. La ley ordena declarar. No discutimos si está vigente o no la sanción, existe un interés público en conocer”, señaló la autoridad.

Por último, el funcionario puntualizó que existe la posibilidad de que el JNE no brinde una respuesta a todos los candidatos que apelan, debido al corto período de tiempo para resolver todas las solicitudes; en estos casos, “se perdona y el candidato sigue adelante”.

No presentan documentación

Por su parte, la Contraloría General informó que un 6% de candidatos de Piura han presentado sus Declaraciones Juradas de Intereses (DJI) hasta la fecha . De un total de 3.500 postulantes, solo 214 han cumplido con este requisito obligatorio establecido en la Ley N° 31227.

En esa línea, la entidad resaltó que los participantes de estas elecciones tienen hasta el 2 de septiembre para entregar la documentación, que permitirá conocer sus vínculos personales, familiares, económicos, laborales y financieros, con el fin de evitar conflictos de intereses que pudieran afectar el desempeño de las posibles autoridades.