Excongresista implicado en caso Los Temerarios participó en evento oficial de la región Lambayeque

El excongresista del Apra Javier Velásquez Quesquén participó de manera presencial en un evento oficial organizado por el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL). La referida actividad se desarrolló el último sábado 20 de agosto de 2022 y formó parte de la inauguración de la remodelada institución educativa Santa Magdalena Sofía de Chiclayo.

En febrero de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó el archivamiento de la denuncia constitucional contra el excontralor Edgar Alarcón y los exparlamentarios Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma por el caso Los Temerarios del Crimen.

A Velásquez Quesquén se le imputaba el presunto delito de tráfico de influencias agravado, junto al exparlamentario Palma. Según el Ministerio Público, los exlegisladores habrían intervenido en el acuerdo que tuvieron Edgar Alarcón y David Cornejo Chinguel (exalcalde de Chiclayo), quien entregó un beneficio económico de S/ 30.000 para que se levante el congelamiento de cuentas del municipio, pese a que ello no correspondía.

Mediante un comunicado de prensa, el Gobierno Regional de Lambayeque informó que el excongresista Javier Velásquez tuvo el brindis de honor del evento realizado en el centro educativo. Además, la entidad resaltó que el legislador es “uno de los gestores de su ejecución desde el parlamento nacional”.

Sociedad civil se pronuncia

En diálogo con La República, Álvaro Mendoza, presidente de la Confederación de Pueblos Jóvenes y Sectores Populares de Lambayeque y coordinador de la Coordinadora de Sociedad Civil Lambayeque, cuestionó el accionar promovido por la gestión del gobernador regional Luis Díaz Bravo y calificó la participación de Javier Velásquez como “un lavado de imagen a un político altamente cuestionado”.

“Es muy lamentable lo que ha hecho el Gobierno Regional de Lambayeque. Las obras son generadas con recursos públicos, es decir, de todos los peruanos y no de una persona en particular. Lo que están buscando es recuperar la imagen de Velásquez Quesquén por todos el traspié que ha sufrido como congresista. No se ha tenido en cuenta que en el actual Congreso se ha buscado de cierta forma entorpecer las investigaciones al exparlamentario”, expresó Mendoza.

El coordinador regional de la Asamblea de Delegados de Organizaciones de la Sociedad Civil de Lambayeque (Adoscil), Jorge Alarcón Gasco, también rechazó que Luis Díaz Bravo y sus funcionarios utilicen la inauguración de obras públicas para hacer campaña política a favor del exlegislador aprista.

“Es evidente que se busca favorecer y limpiar la imagen a un político muy cuestionado. ¿Por qué se le tendría que agradecer? Estamos ante obras ejecutas con financiamiento de recursos públicos. Estas personas tuvieron su oportunidad de hacer algo para la región Lambayeque cuando fueron congresistas, pero no lo hicieron. En la inauguración de obras del colegio Sofía solo debió estar presente la comunidad educativa y nadie más. Un llamado a las entidades competentes para intervenir en este tipo de casos”, expresó el dirigente a este diario.

Tanto Mendoza y Alarcón coincidieron en precisar que la función del gobernador regional de Lambayeque se debe al pueblo y no a un personaje político cuestionado por haber sido investigado por un proceso de corrupción en la municipalidad de Chiclayo.