María Alva a bancada AP: “Yo presidiré comisión de RR. EE., no me interesa sus acuerdos”

En una reciente reunión reservada de la bancada Acción Popular, la expresidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, les reiteró a sus colegas sobre su afán por dirigir la Comisión de Relaciones Exteriores, al punto de señalarles que no le interesaba el acuerdo que adoptaran sobre el tema.

“Relaciones Exteriores me toca a mí. Son tradiciones y costumbres parlamentarias y eso es ley, y yo voy a presidir esa comisión”, les dijo Alva a sus colegas, en la reunión que tuvieron el martes 16 de agosto, a las cinco de la tardes.

La República accedió al acta de esta reunión, que fue a puertas cerradas. Participaron 12 congresistas en forma presencial y uno, virtual. En un momento del encuentro, María Alva dejó constancia de su desprecio al acuerdo que la bancada adoptara sobre las presidencias de comisiones.

“Hagan lo que ustedes hagan, son tres bancadas que me ofrecieron su cupo para integrar la comisión (de Relaciones Exteriores), y acepté una, la de APP. Así que entiendan que yo presidiré esa comisión, no me interesa sus acuerdos, me corresponde a mí”, insistió la legisladora de Acción Popular.

Aquí el extracto del acta, donde Alva se refiere al tema:

Sobre las agresiones verbales

En otro momento de la reunión, el legislador Ilich López puso sobre el debate las agresiones verbales de la legisladora María Alva. “El pasado sábado, en el plenario nacional del partido, ‘Maricarmen’ tuvo similar actitud y me llamó ‘indio de mierda’, frente a muchas personas presentes, me dijo ‘indio de mierda’, al menos eso fue lo que yo escuché”, dijo.

Sobre el tema, Alva intervino diciendo lo siguiente: “en el plenario del sábado, llegué yo muy enojada por lo de las comisiones y por eso le dije eso a Ilich, pero le dije ‘niño’, no ‘indio’, yo no soy racista”.

Pero en otro momento, la acciopopulista no desmintió otra agresión verbal que le había lanzado a su colega de bancada Hilda Portero López, a quien se refirió con un grueso calificativo. Al respecto, María Alva expresó: “Yo no utilizo la palabra perra como un insulto, yo digo perra a mis amigas, normalmente, no a modo de insulto, sino como una expresión ante actos un poco sorprendentes”.

En aquella reunión del 16 de agosto, a pesar de las agresiones verbales, el grupo decidió no abrir procesos disciplinarios y también dejaron pasar la agresión de María Alva en el Pleno del Congreso contra la legisladora Isabel Cortez.