Arequipa: consejero Hancco defendió contratación de amigos del asesor de la gobernadora

Por Roberth Orihuela/La República

El presidente del Consejo Regional, José Luis Hancco Mamani, defendió la contratación de jóvenes en diversos puestos de obras regionales solo con el mérito de ser “amigos de baile” del asesor de gobernación Leonidas Medina. Manifestó que este tipo de actividades no son denigrantes y que, “si han sido contratados como asistentes logísticos o asistentes administrativos —y están cumpliendo su función—, no podemos decir más allá”.

La República publicó un informe en el que se pone en evidencia que varios amigos de Medina, de diversos clubes de baile, ahora están trabajando en puestos de obras que ejecuta el Gobierno regional. Además, estos jóvenes no cumplirían los requisitos mínimos para los cargos y su único mérito sería ser amigos de Medina Ancasi.

Hancco Mamani dijo que no podía adelantar opinión sobre el tema. Señaló que solicitarán un informe al área de Recursos Humanos del Gobierno regional para que responda si es que estas contrataciones son o no irregulares. Pero, a la vez, dijo que el hecho de que tengan “otras habilidades”, como pueden ser pintores o bailarines, no los descalifica para asumir un cargo público.

“La persona humana puede desarrollarse profesionalmente y, a la vez, hacer otras actividades con éxito. Es el soporte para la vida profesional. No denigremos otras actividades que puedan tener. Yo tengo amigos que son pintores y buenos abogados”, argumentó el titular del Consejo Regional.