Anturo Humala EN VIVO: últimas noticias sobre la libertad del líder etnocacerista

Omar Mendez, presidente del INPE: "Es una decisión autónoma del Consejo Técnico Penitenciario del penal Ancon II"

Omar Mendez, presidente del INPE, señaló a RPP que no el Consejo Técnico Penitenciario del penal Ancon II no necesitaba la autorización de ninguna otra entidad para la liberación de Antauro: "Esta es una decisión del propio Consejo Técnico Penitenciario del penal Ancon II, totalmente autónoma y técnica. No se debe consultar a ninguna otra instancia".