Candidatos distritales a 15 municipios de Lima deben casi medio millón de soles a la Sunat

Nueve organizaciones políticas que postulan a las alcaldías de los distritos de Lima llevan en sus listas a deudores tributarios. Un análisis de PerúCheck revela que 19 aspirantes suman 485.428 soles en deudas coactivas con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Hay más de 600 candidatos distritales en las listas presentadas por las organizaciones políticas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). PerúCheck identificó que hay, al menos, 19 postulantes con deudas en cobranza coactiva, según la información reportada a las centrales de riesgo por la Sunat.

Un cruce de información con los números del Registro Único del Contribuyente (RUC) de los aspirantes a alcaldes en Lima y la plataforma “Consulta de omisos y deuda tributaria exigible” permitió hallar que hay más de 485.000 soles de adeudos en cobranza coactiva de Sunat por candidatos distritales.

Estas están asociadas a obligaciones tributarias mayormente al Tesoro Público, que recauda los tributos como el Impuesto a la Renta (IR), el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); y que van al fisco peruano para obras, como la creación de hospitales, escuelas y carreteras.

Barra de entidades asociadas a deudas de candidatos. Foto: captura de PerúCheck

Organizaciones políticas

PerúCheck identificó a nueve organizaciones políticas con candidatos distritales que mantienen deudas coactivas con SUNAT. La lista es encabezada por Juntos por el Perú, que cuenta con un postulante que debe más 300.000 soles. Le siguen los aspirantes por Acción Popular al sillón municipal de Ancón y Ventanilla, que suman un adeudo de más de 27.000 soles.

Por otra parte, Alianza para el Progreso tiene cuatro candidatos con deudas que suman 24.234 soles. Luego le siguen los partidos de Frente de la Esperanza 2021 con 23.237 soles, Fuerza Popular con 22.268 soles y Somos Perú con 17.209 soles. En los tres últimos puestos están Podemos Perú con 12.261, Partido Patriótico del Perú con 7.708 y Renovación Popular con 7.555.

Información consultada en Sunat al 12 de agosto de 2022. Foto: PerúCheck

El abogado tributarista Jorge Dávila asegura que tenemos una crisis de legitimidad de los actores políticos por las denuncias que presentan los aspirantes a los municipios. “Siendo personas que postulan a un cargo público y que van administrar fondos y que, en su momento como cabeza de una administración como es la municipal, van a requerir el pago de impuestos a terceros, es inconsistente que esas personas tengan deudas en cobranza coactiva”, dijo a PerúCheck.

Los candidatos con más deudas

¿Qué son las deudas para Gozar?

Jorge Abraham Gozar Vicente es candidato a la alcaldía del Surquillo por el Juntos por el Perú y registra una deuda de 342.734 soles. No obstante, la postulación de Gozar figura como improcedente ante el JNE. Según la resolución 00235-2022, el Jurado Electoral Especial de Lima Oeste (JEE) declaró así la inscripción de la lista de JP el 24 de junio de 2022 porque el personero legal del partido no presentó las declaraciones juradas de hojas de vida (DJHV) que debían estar actualizadas a partir del 17 de junio de 2022 y, además, dos aspirantes a regidores no acreditaron el tiempo mínimo de domicilio continuo dentro del distrito surquillano.

“Durante la etapa de calificación, este órgano electoral advirtió que la fecha consignada en las DDJJ (Declaraciones Juradas) —anexo1— de todos los candidatos tenían fecha anterior al término del llenado de su DJHV; al respecto, el personero legal titular adjunta formatos de anexo 1 con fecha de suscripción 15 de mayo del 2022″, refiere el documento que fue ratificado cinco días después por el JNE.

Sin embargo, un portavoz del partido de Juntos por el Perú indicó a PerúCheck que están en proceso de apelación y que esperan una respuesta oficial hasta el 18 de agosto de 2022, fecha límite para resolver en primera instancia tachas y exclusiones de candidatos por DJHV, según el calendario electoral. PerúCheck se comunicó con Jorge Gozar, quien señaló que sus adeudos son “como las deudas que tiene cualquier persona, son como la que tiene cualquier contribuyente” y que Sunat no lo ha enjuiciado. “Yo lo voy a pagar de forma fraccionada, como se lo he dicho a la Sunat, porque uno no sabe cuánto va ganar en el mes, ya estoy más o menos por algo de los 5.000 soles, con eso ya puedo gestionar un pago mensual”, recalcó.

La mayoria de deudas de Gozar son a la ONP (Oficina de normalización previsional).

El contador y asesor tributario Luis Sedano explica que las deudas asociadas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y Seguro Social del Perú (Essalud) están ligadas al ámbito laboral. “La ONP o Essalud no se vinculan a este tipo de tributos (como IGV e IR), que están dirigidos al tesoro público, porque estas entidades están relacionadas a la planilla y van directamente para actividades de dichos entes”, refirió.

Cabe señalar que sus deudas datan desde 1999 hasta el 2022, según Sunat. La más alta se registró en 2017 con 94.851 soles al tesoro público y se dio inicio a la cobranza coactiva el 10 de mayo de 2018.

La candidata a Lima Metropolitana

Elizabeth Rosario León Chinchay es candidata a la alcaldía de Lima por el partido Frente de la Esperanza 2021. León es ingeniera civil de profesión por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), egresada de la Maestría en Gestión del Riesgo de Desastres del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y registra una deuda en la Sunat de 21.975 soles.

Elizabeth León tiene seis deudas pendientes con Sunat que ascienden a los 21.975 soles. La cifra más grande se registró en mayo de 2022 y representa cerca del 78% de lo que debe.

Según el área de prensa del partido, estas datan desde antes de lo registrado en las centrales de riesgo, pero que figuran con esas cantidades porque la candidata ha perdido el refinancimiento de su adeudo, una facilidad que la Sunat ofrece para fraccionar las deudas tributarias pendientes y que suele perderse por no pagar en los plazos establecidos.

“Es una deuda que la reconoce y que viene pagando. La Sunat ya no le permite refinanciar si no le está pidiendo pagarla toda. Ha dejado de pagar este año porque no le permiten pagar en cuotas como venía haciendo”, respondió una portavoz de prensa.

El especialista Sedano explicó que el refinanciamiento es una última oportunidad de saldar una deuda tributaria mediante cuotas. “Primero puedes solicitar un fraccionamiento de la deuda. Si pierdes este beneficio, deberás solicitar un refinanciamiento y se darán nuevos plazos. Entonces, si pierdes esto, te cobran toda tu deuda más los intereses que se hayan acumulado”, sostiene el experto.

El deudor naranja

El candidato a la alcaldía de San Martín de Porres por Fuerza Popular, Hugo Garay Matos, plantea formular propuestas legislativas al Congreso para la formalización en materia tributaria y no tributaria de las micros y pequeñas empresas (mypes), según su plan de gobierno. Sin embargo, el abogado titulado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) mantiene una deuda de 20.429 soles en cobranza coactiva desde 2015.

Omisos y deuda tributaria de Garay consultada el 13 de agosto de 2022. Foto: captura de Sunat

Cabe señalar que, en la hoja de vida de Garay presentada al JNE, se observan tres expedientes en materia familiar, dos de 2005 y uno de 2017. El caso más antiguo tiene un fallo por pensión de alimentos y el de 2017 se declaró fundado el aumento de esta.

PerúCheck trató de comunicarse con el candidato mediante su número de teléfono consignado en su página de Facebook de su postulación, pero no obtuvimos respuesta.

El contador colegiado con deudas

Victor Sabino Silva Casca es contador titulado por la Universidad Los Ángeles de Chimbote (ULA) mediante vía judicial, según su hoja de vida; y se encuentra habilitado, de acuerdo al portal de consulta del Colegio de Contadores Públicos de Lima (CCPL). Silva está postulando a la alcaldía de Ancón por Acción Popular y registra una deuda con la Sunat por 18.760 soles.

Victor Silva tiene dos deudas con Sunat, una de 12.027 soles al tesoro público y 6.733 a Essalud, ambas corresponden al 2012. La cobranza coactiva inició entre abril y mayo de 2013. Desde entonces, su nombre permanece en las centrales de riesgos de Sunat.

Omisos y deuda tributaria de Silva consultada el 13 de agosto de 2022. Foto: captura de Sunat

PerúCheck se comunicó con Silva, quien mediante un mensaje el 12 de agosto de 2022, e instó que, en aras de la transparencia y libertad de prensa, emitamos el informe que consideremos ‘conveniente’ sin responder sobre sus deudas tributarias. “Que gusto que estén investigando sobre los candidatos y sus deudas respectivas (...) Desde mi humilde punto de vista, las faltas tributarias son tan condenables como los actos de corrupción”, escribió.

Es importante resaltar que Silva presenta un registro de ámbito penal en su hoja de vida. En su relación de sentencias, figura un expediente de 2019 referido al delito de apropiación ilícita y se indica que ya es una pena cumplida tras ejecutarse una prisión suspendida.

Otros deudores

El plan de gobierno de Somos Perú para Santa María del Mar indica que “no existe una eficiente aplicación de tributos para su cobranza” y que no hay confianza con las autoridades ediles y policiales. Sin embargo, el postulante distrital Fernando Alexander Ríos Ríos registra deudas entre 2016 y 2022 que suman 14.544 soles. Al cierre de la edición, PerúCheck trató de comunicarse con Ríos, pero no se tuvo respuesta.

Omisos y deuda tributaria de Ríos consultada el 13 de agosto de 2022. Foto: captura de Sunat

Asimismo, Walter Becerra García es abogado por la Universidad de Huánuco y exgerente municipal distrital de Mi Perú, en Ventanilla. Becerra postula a la alcaldía del Rímac por Alianza para el Progreso y registra una deuda de 11.948 soles.

El candidato respondió por teléfono a PerúCheck, el 12 de agosto de 2022, indicando que la deuda que mantiene con Sunat es por un servicio que aún no se le ha remunerado y que, cuando le paguen por estas labores especializadas que prestó, subsanará el adeudo.

Omisos y deuda tributaria de Becerra consultada el 13 de agosto de 2022. Foto: captura de Sunat

“Estoy esperando, hasta el día de hoy, que los alcaldes que todavía están en gestión, me paguen. El trabajo se cumplió. Yo entregué los documentos de gestión. Remití los documentos para que me pagaran”, justificó.

Si bien la Sunat informó a PerúCheck, mediante un correo el 11 de agosto de 2022, que no puede emitir una opinión sobre la presencia de candidatos distritales con deudas tributarias, el ente fiscalizador señaló que “es importante promover la formalización y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras, labor que realizan de manera permanente”.

Para el reportaje

La información analizada ha sido consultada en las plataformas de Sunat entre el 11 y 13 de agosto de 2022; asimismo, las listas de candidatos distritales en el JNE han sido recuperadas durante esos días.

Explicador elaborado por Randy Ortiz para la alianza PerúCheck