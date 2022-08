Subprefecto de Arequipa explica las razones de su renuncia al cargo

El subprefecto provincial Juan Carlos Jaquehua Villalobos renunció al cargo aduciendo hostigamiento y falta de colaboración por parte del prefecto regional Yeremi Torres Flores. Además, acusó que su “compañero” habría cambiado mucho desde que llegó al poder y se habría mostrado prepotente con él, pese a que se conocen hace muchos años. “Lamentablemente el poder lo cambió, es otra persona”, añadió.

Jaquehua Villalobos explicó que cuando asumió el cargo de subprefecto pidió que se le permitiera trabajar con un equipo y bajo ciertas condiciones. Sin embargo, apenas pisó la Prefectura empezaron los problemas. Contó que en una de sus primeras reuniones con Torres Flores, vio a la dirigenta del partido Magisterial Popular Rosa Luz Pérez.

Esta ciudadana, como lo contó La República en un informe, es cercana al presidente Pedro Castillo y se jacta de sacar y poner prefectos y subprefectos en Arequipa. Además, trató de influir sobre funcionarios de EsSalud y otras instituciones. Y también es amiga de Yeremi Torres.

En esa primera reunión, Pérez le habría increpado que debían trabajar bajo ciertos lineamientos. Pero Jaquehua Villalobos no le hizo caso. ”Luego, el prefecto me dijo de manera verbal que debía buscar otra oficina fuera de la prefectura. Me dijo que fuera al local de al lado en Seguridad del Estado. Le dije que me envíe un documento escrito, pero ahí quedó. Para mí no tiene sentido alquilar otra oficina habiendo en el local de la Prefectura tantos ambientes vacíos”, dijo Jaquehua.

El subprefecto también denunció que Yeremi Torres le quitó todo el personal con el que contaba. No tiene secretaria, ni asesor ni siquiera personal de limpieza. “Yo mismo tengo que limpiar, hice reparar unas computadoras y hasta tuve que contratar mi propia línea de internet”, denunció. Tampoco el prefecto no lo apoya en los operativos que organiza en la ciudad para liberar a la ciudad de la informalidad y la delincuencia.

Jaquehua Villalobos presentó su carta de renuncia el lunes. Esta aún no ha sido aceptada por el prefecto, quién hasta el momento no le da la cara.