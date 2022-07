A una semana de la elección de la nueva Mesa Directiva: ¿Cuáles son los cambios, propuestas y nombres?

Alianza para el Progreso apuesta a que se respete el acuerdo asumido — a mediados del 2021 — de que Acción Popular tendría la presidencia de la Mesa Directiva durante el primer año del Congreso de la República y luego se apoyaría para el periodo 2022-2023 una candidatura de APP. César Acuña ha dejado en claro que ese es el camino que se seguirá, pero para ello todavía deberán convencer a las bancadas de respetar ese acuerdo de palabra, un arreglo que parece no estar escrito en piedra, como manifestó la parlamentara Rosselli Amuruz de Avanza País, quien — el último martes 19 — declaró a favor de que no se respete dicho pacto verbal.

Resulta que los últimos movimientos en la interna de la bancada apepista han complicado las opciones de esta organización de alcanzar los consensos necesarios como para hacerse de la Mesa Directiva. La posibilidad de respaldar una postulación liderada por APP estaba sobre la mesa de algunas de las bancadas de oposición, pero tras la renuncia de Gladys Echaíz — el último viernes 15 — a Alianza para el Progreso, esta organización perdió el visto bueno de fuerzas políticas como Fuerza Popular, Avanza País; las cuales se inclinarían más por adherir a sus filas a la exfiscal de la Nación para postularla. Revisemos en panorama completo.

Renuncia de Héctor Acuña y Gladys Echaíz

Los exapepistas Héctor Acuña y Gladys Echaíz eligieron el último día hábil en el Congreso de la República, el viernes 15 de julio, para presentar su renuncia a Alianza para el Progreso. El primero justificó su salida luego que la propuesta realizada por sus colegas de bancada — en su mayoría legisladores de provincia — para que se promoviera su candidatura a la Mesa Directiva fuese ignorada. Esto incomodó al hermano de César Acuña, quien señaló a Luis Valdez, secretario general de APP, como uno de los responsables de que se le rechazara como opción para reemplazar a María del Carmen Alva.

PUEDES VER: Juez recibió acusación definitiva del caso Keiko Fujimori

Por su parte, Gladys Echaíz, ahora en condición de no agrupada, apeló a un motivo de conciencia como justificación para alejarse de la bancada. Aseguró que su renuncia irrevocable no se debió a que no haya sido tomada en cuenta para que la postularan, pero dejó abierta la puerta a ir por otra agrupación como candidata: “Solo si mi país me necesita, nada más”, dijo tras ser consultada si aceptaría un llamado de otra fuerza política que sí quisiera tenerla encabezando una lista multipartidaria. Anuncio que fue rápidamente contestado por partidos como Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País.

Lady Camones, la principal propuesta de APP

La experiencia de Lady Camones como vicepresidenta del Congreso de la República la colocan en una posición expectante dentro de APP y ante la renuncia de Héctor Acuña y Gladys Echaíz, parece ser la carta más lógica de Alianza para el Progreso. Su postura confrontacional contra el Gobierno de Pedro Castillo podría generarle cierta aprobación de parte de los grupos de derecha que hoy conforman la oposición. Eduardo Salhuana, actual vocero de APP, no logró obtener las simpatías de este sector del Congreso, lo que lo quedó descartado como una posibilidad.

Camones se sentiría con posibilidades y este habría sido el motivo por el que rápidamente presentó su renuncia — este martes 19 de julio — a los beneficios adicionales durante seis meses en su calidad de vicepresidenta de la Mesa Directiva, una decisión impopular que fue aprobada por María del Carmen Alva, en el acuerdo Acuerdo n.° 110-2021-2022/MESA-CR, el cual le extendía el beneficio de contar con un suboficial de la Policía Nacional del Perú adicional al que ya tiene como congresista, además de un vehículo, suministro de combustible y un chofer por turno.

PUEDES VER: Yenifer Paredes se presentó ante la Fiscalía para declarar por presunto tráfico de influencias

“Respecto a los beneficios propios del cargo que se recibirían, una vez culminado el periodo de Mesa Directiva 2021-2022, solicito el retiro de mi firma por no considerarlo necesario para mi persona, así como mi renuncia expresa a percibir dichos beneficios”, escribió una Camones que optó por rápidamente proteger su imagen ante una eventual candidatura en el Poder Legislativo.

Bancadas de derecha pelean por Gladys Echaíz

La renuncia de la exfiscal de la Nación a Alianza para el Progreso, lejos de dejarla fuera de carrera hacia la Mesa Directiva parece haber incrementado sus opciones. Lejos de pelear por un cupo dentro de APP, ahora tiene a la mano los ofrecimientos de varias bancadas de derecha para sumarse a sus filas y liderar una lista. De parte de Avanza País recibió una invitación a través de las congresistas Patricia Chirinos y Rosselli Amuruz, quienes expresaron que la ven como una opción para mantener la línea que llevó la Mesa Directiva bajo el liderazgo de María del Carmen Alva.

En cuanto a Renovación Popular, su vocero Jorge Montoya anunció que su bancada buscará integrar la nueva Mesa Directiva, pero esta vez no cometerían el mismo error de julio del 2021, cuando quedaron fuera de carrera al presentar una lista unipartidaria y aislarse de generar consensos para obtener los votos necesarios. Este grupo parlamentario habría nombrado a Esdras Medina como el encargado de tender los puentes con otras bancadas y generar una lista multipartidaria. De parte de Rafael López Aliaga, se conoció que buscaría adherir a Gladys Echaíz y proponerle participar en la lista.

Por su parte, las fujimoristas Patricia Juárez y Tania Ramírez han expresado que la exfiscal tendría “un buen desempeño” en la presidencia del Congreso para el periodo 2022-2023. Gesto que fue agradecido por Echaíz Ramos, quien celebró que desde otras fuerzas políticas la vocearan como reemplazante de María del Carmen Alva: “Agradezco a las personas que piensan en mí”.

Los votos que necesita APP

Tras la salida de Acuña y Echaíz, Alianza para el Progreso se queda con 12 congresistas, por lo que la distancia para alcanzar los 66 votos necesarios en el Pleno para la aprobación de su lista se distancia un poco más. Ante este panorama, la necesidad de buscar alianzas con agrupaciones como Podemos Perú, Somos Perú, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular y Acción Popular.

Según informó Eduardo Salhuana, iniciará una ronda de diálogo con las bancadas de Fuerza Popular y Acción Popular, ambos grupos parlamentarios con una importante cantidad de votos. El trabajo más complicado rumbo a la Mesa Directiva será encontrar coincidencias con las bancadas de derecha como Avanza País y Renovación Popular, las cuales ya han anunciado que no ven bien una postulación apepista sin Gladys Echaíz.

PUEDES VER: Zamir Villaverde pierde credibilidad porque no presenta pruebas

Por otro lado, aún se desconoce cómo se viene coordinando en las fuerzas de izquierda. Hasta el momento, solo se conoció el anuncio de la parlamentaria Isabel Cortez, de Cambio Democrático, de querer postularse como reemplazo de María del Carmen Alva. Y también la voluntad de Perú Libre de consensuar para no volver a quedar marginado de la Mesa Directiva, algo que se complica porque pasaron de ser una bancada de 37 legisladores a solo 16.