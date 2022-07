Bermejo sobre presunto reglaje a Zamir Villaverde: “Es una persona que no es creíble”

El congresista Guillermo Bermejo de Perú Democrático se refirió a la denuncia que realizó —durante la noche del miércoles 13 de julio— el empresario Zamir Villaverde, quien fue detenido, por unas horas, en la Comisaría de La Planicie, en La Molina, tras dar cuenta sobre un presunto reglaje por parte del Mininter. Ante ello, el legislador consideró que Villaverde García ha demostrado que no es una persona confiable ni creíble.

“Zamir Villaverde es una persona que no es creíble y me parece que la gente se ha dado cuenta hace tiempo que tiene intereses confabulados con sectores políticos para tumbarse al Gobierno. Hasta el día de hoy no ha presentado una prueba contra el presidente Castillo, se sigue viviendo de especulaciones y eso hace mucho daño”, declaró dentro de las instalaciones del Congreso.

En este sentido, Bermejo consideró que sí se debe investigar el presunto reglaje denunciado por el empresario, pero sin que se politice el tema. Señaló, a la vez, que Zamir Villaverde aún tiene que demostrar que las afirmaciones que lanzó contra el jefe de Estado son ciertas.

Detención de Zamir Villaverde

El último miércoles 13, el abogado de Zamir Villaverde denunció que el empresario fue detenido luego de efectuar una denuncia por un presunto reglaje y espionaje. Desde el Ministerio del Interior informaron que presentaba una orden de captura pendiente, motivo por el cual quedó bajo la custodia policial.

Tras permanecer cuatro horas en calidad de detenido, Zamir Villaverde responsabilizó al presidente de la República, Pedro Castillo, y al ministro del Interior, Mariano González, en caso de que sufriera algún atentado contra su vida.