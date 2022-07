Gobierno Regional de Cusco pagó impuestos de hotel de López Aliaga

Un segundo informe de la Contraloría ratificó que el hotel Sanctuary Lodge fue beneficiado con la omisión de algunos pagos. El IGV y otros importes que correspondían a la empresa vinculada al excandidato Rafael López Aliaga se pagaron con dinero del Gobierno Regional (Gore) Cusco.

El Sanctuary Lodge es el único hotel situado en la puerta de ingreso de la ciudad inca. Fue concesionado en 1995 y en el 2015 fue ampliado el contrato por una cuestionada adenda.

El informe de control específico N° 016-2022 , determinó que 14 funcionarios recaudaron montos menores a lo estipulado en el contrato de concesión . Identificó un perjuicio a la entidad de alrededor US$80 000 por lo que recomendó denuncias civiles y procesos administrativos contra los trabajadores.

Según el informe, las irregularidades se cometieron desde enero del 2014 hasta el 31 de diciembre del año pasado . Según el contrato, el Gore debía hacer un reajuste con el índice de Precios al Consumidor (IPC), adicional a la retribución fija. La omisión representa una pérdida de US$ 67 637,36 para el Cusco. Asimismo, los funcionarios no cobraron el pago del IGV que la entidad asumió durante algunos años lo que generó un perjuicio de US$ 7 530, 88.

La Contraloría informó que tuvo problemas de acceso a la información y que sus conclusiones corresponden a la revisión de 94 comprobantes de pago. Deja abierta la posibilidad de que el perjuicio sea mayor.

“Las situaciones descritas se originaron debido a que los funcionarios públicos y la Oficina de Tesorería del Gore Cusco se apartaron de sus funciones y las cláusulas del contrato, afectando la recaudación y generando un perjuicio económico a la entidad”, concluye.